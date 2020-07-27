Собчак предложила Собянину снести памятник Петру Первому

Ксения Собчак с друзьями прогулялась по Москве и поделилась впечатлениями в Instagram.

«Представить себе 10 лет назад, что можно было захотеть "куда-то пройтись ПЕШКОМ", в принципе было невозможно. По Москве всегда ездили, а не ходили. А теперь – ходят. И ездят на самокатах», – написала Ксения, намекая на то, «как похорошела Москва».

По ее словам, скорее всего и памятники раньше ставили монументальные, чтобы их было хорошо видно издалека.

«Кстати, дарю Сергею Семеновичу прекрасную идею "переключения внимания". Если вдруг опять какой кипиш, выборы, митинги там разные, просто обьявите, что вы сносите памятник Петру в рамках реновации. Уверена, эта идея, как, например, Новый Год, объединит абсолютно все политические силы», – пошутила телеведущая.

При этом в самом посте теледивы «переключение внимания» сработало совсем в другую сторону. На фото к тексту Ксения позирует в достаточно свободном платье, которое вкупе с ракурсом спровоцировало очередную волну сплетен о беременности Собчак. Хотя эти слухи идут каждый раз после плотного ужина звезды и неудачно выбранной ею одежды.

Кстати, Собчак не первый раз выступает «кладезем гениальных идей» для власть имущих. После скандала с мороженым «Радуга», в котором усмотрели символику ЛГБТ-сообщества, Собчак записала пародийный ролик на совещание с президентом, где в образе депутата предлагала запретить цветные карандаши, кольца олимпиады и заставку «профилактика» на ТВ.