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Саспенс и нежность: "Незваный гость" режиссера-дебютанта Сон Вон-пхёна

Культура и ТВ
17:51, 27 июля 2020

Саспенс и нежность: "Незваный гость" режиссера-дебютанта Сон Вон-пхёна

Южная Корея продолжает радовать фильмами, наполненными хитросплетениями экзотических смыслов и неожиданными поворотами.

Когда Со-джин (Ким Му-ёль) был ребенком, то потерял в парке развлечений свою маленькую сестру Ю-джин, за которой родители детей наказали следить. Когда герой вырос, то обзавелся собственной семьей, стал успешным архитектором и построил родителям дом, чтобы найти и привести туда Ю-джин. С момента пропажи прошло уже больше двадцати лет, Со-джин до сих пор не оправился от чувства утраты и вины, как в его жизни происходит еще одна трагедия – его жена погибает в аварии, виновника которой не могут найти. Мужчина, до сих пор уделявший все время лишь работе, отныне живет у родителей с маленькой дочерью Йеной (Пак Мин-ха), которая со слов растерянного папы думает, что ее мама вот-вот вернется из Канады. Плотную завесу из траура, одиночества и разобщенности пробивает неожиданный звонок – Ю-джин нашлась.

В двери семейного гнезда входит видная, приятная, в меру скромная и вежливая девушка (Сон Джи-хё), готовая и по хозяйству помочь, и Йену из школы забрать, и обед приготовить, и за родителями поухаживать. Однако Со-джина не перестают одолевать сомнения насчет ее личности и искренности – и дело не только в том, что и он, и родичи не раз разочаровывались, когда на горизонте появлялась «очередная Ю-джин». 

Одна из отличительных черт южнокорейского кино – ты никогда не знаешь какой очередной твист выкинет тот или иной фильм. Это может относиться и к таким беспощадным драмам, как «Мать» Пона Чжун-хо, и к визионерским триллерам (трилогия мести Пака Чхан Ука), и к безумной мясорубке (тоже о мести) наподобие «Я видел дьявола» Кима Чжи Уна, и к военным лентам («38 параллель» Кана Джегю), и к мистическим философским картинам – «Вопль» На Хон Джина. И много к каким лентам еще, их можно перечислять бесконечно – южнокорейский кинематограф тем прекрасен, что полон потрясающих неожиданных открытий и раз за разом не перестает удивлять. Кроме этого, каждая вторая картина – это невероятная уместная жанровая и идеологическая коллаборация (и грех в сотый раз не вспомнить «Паразитов» Пона Джун-хо). 

После триумфа «Паразитов» на Оскаре фильмы Южной Кореи выходят в российском прокате с невиданной скоростью. В январе наконец-то нашел своего прокатчика «Сквозь снег» (Пон Джун-хо), позже повторно в 4к формате был показан «Олдбой» Пака Чхан Ука, а в апреле должна была состояться премьера «Воспоминаний об убийстве» (снятых также Джун-хо) – из-за коронавируса был только цифровой релиз в мае. Внушает надежду, что оскаровская революция сделала дорогу для прокатчиков в этом направлении не такой тернистой, и наш широкий зритель будет постепенно открывать для себя экзотический и прекрасный мир южнокорейского кино, а главное – станет относиться к нему с меньшим скепсисом. После упомянутых авторов было бы честно дать слово новичку – на этот раз оно предоставлено дебютанту Сону Вон-пхёну (он выступил и режиссером, и сценаристом).  

Его «Незваный гость» обладает ровно теми же вышеописанными качествами, характерными для кино Южной Кореи. В фильме есть крепкий саспенс, присущий триллеру, и нежность, характерная для семейной драмы. Автор, не давая зрителю выдохнуть, подкидывает все новые и новые твисты, которые подхлестывают без того крепкий саспенс и крайне вовремя открывают двери к тайнам прошлого, где кроются подлинные причинно-следственные связи происходящих событий. Дальнейший разговор о детективной линии стоит миновать, ибо на каждом слове можно споткнуться о спойлеры – они в данном случае имеют действительно реальный вес. Вместо этого имеет больший смысл поговорить об устройстве картины и ощущениях, которые она заставляет испытывать.

В фильме несколько этапов, в каждом из которых Ю-джин с бешеной скоростью адаптируется в семье и овладевает доверием домочадцев (и даже приводит свою прислугу), а Со-джин отдаляется от семьи, все больше проникаясь недоверием и ведя собственное расследование. На происходящее Вон-пхён предлагает смотреть исключительно глазами главного героя, благодаря чему «Незваный гость» предстает для зрителя своего рода крайне дискомфортным вакуумом.  

Дом, который Со-джин строил для семьи, будто заполняется ядом, скверной, вытесняющей чувства покоя, уюта и защищенности. Во многом это ощущение передается при помощи холодной тональности и строгой съемки (блестящая операторская работа Пэка Юн-сока), но изредка лента заставляет почувствовать легкий дурман, обеспечивающийся за счет небольшой размытости изображения или кружащейся камеры. В результате картина порождает иррациональный страх, вызванный паническим ощущением неизвестности и присутствия чужака. Нам страшно, когда Ю-джин забирает Йену из школы или остается с ней одна в комнате. Мы видим подозрительными все ее «правильные» действия и слова. Тревожимся от глубокой доверчивости родителей, не перестающих любезничать с предполагаемой дочерью.

И тут очень тонкий момент. Потому что первое время во время просмотра фильм заставляет зрителя задаваться крайне неудобными вопросами. А как должен себя вести пропавший двадцать лет назад человек, ведь, разумеется, никакие нормы поведения нигде не прописаны? Будет ли он врать о своей жизни во благо, дабы завоевать расположение? Может ли эта ложь таить в себе опасность? Если это действительно кровный родственник, то что он из себя представляет? Кто его воспитывал? Не является ли он мошенником, преступником или сектантом? И главное – есть ли у героев моральное право видеть в предполагаемой родственнице чужака, учитывая отсутствие какой-либо конкретной информации о ней? 

Наряду с этим по мере хронометража в картине вскрываются сугубо внутриличностные и внутрисемейные проблемы, которые с приходом Ю-джин наконец-таки заставили о себе говорить. Незатянувшиеся раны и непроговоренные чувства со страхами родственников накаляют обстановку и заставляют понервничать не меньше, чем интрига относительно того, во что выльется визит незваного гостя. Йене же, очевидно, не хватает настоящего участия отца в ее жизни, из-за чего в их отношениях разрастается пропасть. А Со-джина ощутимо терзают вина, страх вдруг оказаться ненужным и тревога, что родители открыто обвинят его во всем случившемся, а дочь скажет: «лучше бы умер ты, а не мама».

В «Незваном госте» Вон-пхён не изобретает ничего принципиального нового в плане киноязыка, однако автору для дебюта прекрасно удается работать с концепцией и структурой фильма. По мере хронометража основная интрига не перестает обрастать уместными и ловко обыгранными острыми психологическими моментами и идеологическими составляющими. Они же, в свою очередь, наслаиваются на жанр, умещающий в себе и детектив, и психологический триллер, и семейную драму, в которой главенствующими в конечном счете оказываются идеи о том, что не обязательно кровь должна определять семейные узы, правде всегда лучше посмотреть в лицо, а прошлое нужно уметь отпустить. 

Рубрика: Культура и ТВ

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