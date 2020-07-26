Елена Погребижская анонсировала продолжение документального фильма о детях-сиротах

Автор документального кино Елена Погребижская анонсировала на YouTube-канале продолжение фильма «Мама, я убью тебя», ставшего триггером для реформы детских домов.

Напомним, в фильме была представлена оборотная сторона положительных отчетов детских домов о проделанной работе. В центре сюжета оказались истории трех воспитанников - Сашки, Насти и Лёхи.

Погребижская выложила в сеть трейлер продолжения фильма. Лента повествует том, кем стали герои документальных съемок спустя десять лет. А в центре -история Александра, который к 20 годам смог стать директором (не уточняется, где именно). В фильме же сотрудники интерната были убеждены, что все воспитанники могут рассчитывать только на корочку ПТУ и квалификацию штукатурщика.

«Фильм “Мама я убью тебя” заканчивается статистикой в конце и, кажется, она не оставила шанса детям из интерната, детдомовцам не стать частью статистики, — пишет Погребижская в Facebook. — Но Саша уникален. Вы спросите - кем стали герои? Саша один такой из всех выпускников Колычевского интерната. Его отец и мать погибли, погибла сестра Настя, брат в тюрьме. И только он живет так называемой обычной жизнью, успешной».