Планы на выходные: День ВМФ и выставка к 40-летию Олимпийских игр

Sobesednik.ru продолжает искать самые интересные мероприятия на ближайшие выходные. Уже подходит к концу июль месяц, а значит надо успеть заполнить лето отличными событиями.

Выставки

26 июля в Дарвиновском музее пройдет День совы. Любители этих хищных птиц не только познакомятся с древними и современными представителями отряда – от вымершей гигантской бегающей совы до самой маленькой совы в Европе, но и сравнят свой размах рук с размахом совиных крыльев, послушают голоса разных сов и поучаствуют в «совиных активностях».

В День совы с 12:00 до 16:00 можно будет поиграть в настольную игру «Знакомься, совы», собрать тематические паззлы и поучаствовать в интеллектуальном конкурсе «Хранители ночи». В 13:00, 14:00 и 15:00 пройдет викторина «Что ты знаешь о совах?», за победу в которой вручат памятный приз.

В Музее Москвы проходит выставка «Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве». Организаторы специально отобрали 35 постеров, посвященных видам спорта и дружбе народов. Плакаты выполнены в разных техниках, в них сочетается живопись и фотоколлаж, детальная прорисовка московских достопримечательностей и минималистичные изображения олимпийских колец или голубя мира.

Кроме того, в витринах можно будет увидеть факел Олимпийского огня, флаг Олимпиады-80, рукопись официального перевода гимна, выполненного Робертом Рождественским, фоторепортаж с места событий. И, разумеется, не обошлось без главного талисмана Олимпийских игр - медвежонка, созданного художником Виктором Чижиковым.

Экскурсии

25 июля всех желающих приглашают на речную проулку под названием «Мистическая Москва». Путешествие начинется с Болотной площади. Вы познакомитесь с легендами кулачных боев и призраком бунтующего Емельяна Пугачева, увидите самый странный, но в тоже время самый глубокий памятник «Дети — жертвы пороков взрослых» и выясните, что же происходило в знаменитом Доме на набережной.

Фестивали

26 июля вся страна отмечает День Военно-морского флота. По традиции главным местом для проведения праздника в столице является парк «Северное Тушино». Старт мероприятиям будет дан ориентировочно в 12.00 на главной площади парка. Там же пройдут мастер-классы для детей и взрослых, спектакль-реконструкция и выступление артистов. В 21.00 организаторы обещают провести световое шоу.