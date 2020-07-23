"Тараканы!", ЙОРШ, План Ломоносова и другие: Фестивалю PunkRupor – быть!

В последние выходные лета, 29 августа, на фестивале PunkRupor в ДК Горбунова выступят лучшие представители российского панк-рока.

Как известно, с 1 августа в Москве официально разрешено проведение массовых мероприятий, правда с ограничением численности гостей. Так что культовый зал ДК Горбунова, а также пространство перед входом сможет наполниться панк-фанатами лишь наполовину. Но 50% заполняемости не значит 50% кайфа, а ровно наоборот! Возможность наконец-то посетить концерт вживую, ощутить атмосферу настоящего фестиваля с фантастическим лайнапом – этого все мы ждали несколько мучительных месяцев! Итак, на фестивале будет организовано две сцены (внутри и снаружи ДК). На сцене ДК Горбунова выступят «Тараканы!», ЙОРШ, План Ломоносова, Смех, Порт (812) и еще один хэдлайнер, которого организаторы объявят чуть позже. А вторую, уличную, раскачают После прочтения сжечь, ШАРЫ, Алена Алехина, Тени свободы, Спасибо и Пионерлагерь Пыльная Радуга. Помимо музыки гостей ждет фудкорт, мерч-шатер, зона meet and greet, виниловый маркет и еще куча всего интересного - развлечение по душе найдет себе каждый. Этим летом PunkRupor станет единственным полноценным фестивалем в Москве! Времени на размышления уже не осталось. Торопитесь! Двери открываются в 16:00.

Билеты на сайте Punk.ru.