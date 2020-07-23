Макаревич о возвращении на сцену после самоизоляции: "Выбирать не из чего"

Лидер «Машины времени» поделился с Sobesednik.ru своими впечатлениями от концерта в машинах.

Накануне на парковке стадиона «Лужники» состоялся уникальное шоу: в рамках фестиваля Live & Drive «машинисты» выступили перед зрителями в машинах. Это произошло вынужденно, из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, а получилось здорово и символично. Корреспондент Sobesednik.ru узнал у Андрея Макаревича о том, как ему такой формат.

– Как вам такой формат – выступать перед зрителями в машинах?

– Выбирать-то не из чего. Конечно, приятнее, когда ты видишь лица людей, чувствуешь их энергию. Но пока все не стабилизируется, это лучше, чем ничего. Главное, чтобы это понравилось тем, кто пришел. А они, вроде бы, были довольны.

– Мы были в восторге. И выбрали ваш концерт из-за особого символизма: смотреть и слушать «Машину времени» в машинах!

– (Смеется.) Я не настолько символически настроен. Не смертельно, мы чувствовали, что все идет хорошо. На сцене все звучало прилично, и играть было приятно.

– Качеством звука остались довольны?

– Да, на сцене звук был прекрасный. И сцена была хорошая.

– Хотели бы послушать чей-то концерт в машине, чтобы понять, что это?

– Мы сами себя уже на студии наслушались.

– Понятно. На сайте у вас заявлен юбилейный тур в августе – ноябре в честь 50-летия группы...

– Ангел мой, юбилей был в прошлом году, но мы сделали специальную юбилейную программу, а часть городов из-за пандемии отменилась. Надеюсь, что осенью эту программу привезем и покажем.

– Можно сказать, что пандемия вас омолодила на один год?

– Скажем, что тормознула. Ну ладно, пусть будет омолодила.

– Вы старейшая действующая группа страны, не так ли?

– Я не интересовался деталями, но мы точно старше, чем Гребенщиков и Шевчук («Машина времени» основана в 1969 году, «Аквариум» – в 1972-м, «ДДТ» – в 1980-м. – Прим. авт.)