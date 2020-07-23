Алехандро Ходоровски представит свой седьмой полнометражный фильм

В субботу, 25 июля, на онлайн-платформе будет показана кинолента чилийского режиссера Алехандро Ходоровски.

«Танец реальности» – третья картина совместной программы Теодора Курентзиса и КАРО.Арт, снятая Алехандро Ходоровски. Показ фильма состоится при поддержке Посольства Королевства Дания и Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

Седьмой полнометражный фильм Ходоровски снят на основе его книги – «Танец реальности: психомагия и психошаманство». Лента представляет собой сюрреалистическую автобиографию, где фигурируют метафоры, символизм, фантастические персонажи, чилийские политики, религиозные идеи и юношеские откровения.

Автобиографичная поэма Ходоровски рассказывает о Чили 1930-х годов, о жизни и становлении автора, противостоянии деспотизму отца, а также насмешкам сверстников в условиях тоталитарного режима. На улицах Токопильи разворачивается калейдоскоп ранних воспоминаний режиссера: с монахами и проститутками, отцом, одержимым идеей убить президента, и матерью, одержимой несбывшейся мечтой об оперной сцене.

Картину представит сам Алехандро Ходоровски. Фильм режиссера будет доступен для просмотра 25 июля с 19:00 по московскому времени в течение суток с начала показа также на онлайн-платформе.