Новые серии "Маша и медведь" с 30 июля: какой сюжет и где смотреть

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» намечена на 30 июля. В этот день выйдут сразу две серии по 7 минут — «Большой поход» и «Что внутри?»

В первом эпизоде герои пойдут в поход к вулканам, где их ждут большие приключения, а во втором Маша покажет свои конструкторские таланты, она будет разбираться в технике. Достоинства мультсериала все те же — юмор, яркая картинка и познавательность.

Посмотреть «Машу и медведя» можно будет на сайте КиноПоиск HD в новом формате 4К, означающем высокую четкость изображения на любом компьютере. После первых двух эпизодов остальные серии — а их 26 — будут выходить раз в месяц.

Владимир Горбуля, гендиректор студии «Анимаккорд», которая выпускает этот мультсериал, говорит, что это уникальный релиз из-за особенной реалистичности нового мира Маши и Медведя. Мультфильм изначально был тщательно продуман – и с точки зрения общечеловеческих отношений взрослого и ребенка, и с точки зрения фольклора из русских сказок.

«Маша и Медведь» – давно уже не просто мультик, а большой коммерческий проект. За время весеннего карантина мультсериал попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире, по крайней мере по версии агентства Parrot Analytics. «Маша и Медведь» — единственный российский мультсериал, который удостоен уже 4 бриллиантовых кнопок на YouTube, а число подписчиков на каждом из каналов (русском, английском, испанском и португальском) уже выше 10 миллионов.

Как сообщает пресс-служба компании, одновременно с началом пятого сезона сериала «Маша и Медведь» на КиноПоиске выйдет и новый музыкальный проект — «Песенки для малышей». В каждой его серии неугомонная Маша будет петь песенки, с помощью которых дети будут усваивать алфавит, счет и многое другое.