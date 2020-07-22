Нейромонах Феофан и Anacondaz выступят в рамках серии концертов LIVE&DRIVE

23 июля на летнюю сцену LIVE&DRIVE на парковке СК «Лужники» выйдут древнерусский драмодей Нейромонах Феофан и pauzern-рэп группа Anacondaz. Феофан в компании с Никодимом, медведем и барабанных дел мастером традиционно в конце июля приглашает отметить свой день рождения по всем канонам древней Руси – с залихватскими песнями и безудержными плясками. Одна из самых любимых концертных команд в России – Anacondaz – порадует зрителей драйвом, юмором, остроактуальной лирикой и стопроцентной самоотдачей. Это шоу вы точно запомните надолго!

LIVE&DRIVE – серия масштабных летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Заказать еду и напитки можно будет с помощью специального приложения. Свои концерты в новом формате уже дали The Hatters, Zivert, Леонид Агутин, Сплин, Диана Арбенина, Баста и Машина Времени.