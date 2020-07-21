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Никас Сафронов купил за 15 млн люксовый Порше на "последние деньги" – фото

Культура и ТВ
23:51, 21 июля 2020

Никас Сафронов купил за 15 млн люксовый Порше на "последние деньги" – фото
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Известный художник Никас Сафронов не представляет своей жизни без автомобиля. На днях он в очередной раз поменял свою машину – новый Порше Кайен обошелся Сафронову в кругленькую сумму.

Новое авто живописца – спортивный суперкар: Porsche Cayenne Turbo S в максимальной комплектации.

– За автомобиль Никас отдал почти 15 миллионов рублей, – рассказал Sobesednik.ru менеджер официального дилерского центра Алексей Чаплыгин. – Стоимость базовой комплектации этой машины порядка 12 миллионов рублей, но у художника есть практически все дополнительные опции, какие предлагает Порше. Начиная от кресел с массажем, обдува сидений прохладным воздухом, чтобы не было жарко, и заканчивая проектором, который выводит на лобовое стекло автомобиля навигацию и показатели приборной панели. Также в этом Кайене имеется панорамная крыша, 3D акустическая система, камера ночного видения и спутниковая охранная система.

Сам Сафронов с гордостью рассказывает о том, что в его новой машине есть CD-чейнджер на шесть дисков, что нынче является редкостью – автопроизводители предпочитают делать разъемы USB под флешки с музыкальными записями. У него огромное количество дисков, среди которых есть много раритетных или дорогих художнику – например, песни его кума Николая Николаевича Дроздова и покойного друга Вилли Токарева, который посвятил Никасу много своих композиций.

Фото: автора

Предыдущая машина живописца был такой же марки. Она прослужила ему чуть более года. Но от нее он решил отказаться.

– Я человек суеверный, – объясняет Сафронов. – На том автомобиле я дважды за семь месяцев попадал в аварии. Первый раз ехал на поминки Аллочки Вербер: на Рублевке в меня врезался парень, который отвлекся на сбившийся навигатор. Вторая авария случилась на Тверской, в мой день рождения. Я стоял на светофоре, и в меня на полной скорости влетел заснувший за рулем таксист. Все удары были сзади: мотор не задет. Но я решил взять новую машину от греха подальше.

По словам Никаса, он не сразу рискнул отдать за автомобиль такую большую даже для состоятельного художника сумму. Негативные финансовые последствия пандемии отразились и на нем: несколько месяцев не проводились выставки – первая, начиная с зимы, буквально на днях открылась в Коврове. Большая часть его клиентов осталась за границей. Да и российские заказчики тоже были заперты на самоизоляции.

Так что на авто ушли чуть ли не последние деньги – художнику пришлось опустошить заначку, отложенную на «черный день».

– Никас, вы в этой ситуации не боитесь тратить такие огромные деньги на машину? Вдруг пандемия продлится годы, как предрекают некоторые? На что будете жить? – спросили мы художника.

– Нет. Я уверен, что истинное искусство всегда будет востребовано и настоящий профессионал своего дела всегда сможет сам своим трудом заработать.

Ситуация с эпидемией налаживается. Мне начинают поступать новые заказы. К тому же последнее время наглядно показало нам: может случиться так, что уже некуда будет тратить деньги.

– Говорят, что за весь период пандемии вы потратили на помощь людям порядка 100 тысяч евро: подарили Ульяновской областной детской инфекционной больнице новейший аппарат ИВЛ, раздавали врачам маски с принтами ваших картин и т.д. Можно сказать, что новое авто – это некий самоличный приз за вашу благотворительность?

– (Смеется – Прим. Sobesednik.ru). Может быть. Скорее всего я наконец в полной мере осознал, что нужно жить здесь и сейчас. Ценить то, что имеешь в данный момент, доставлять себе радости и ни о чем не жалеть.

в тему

По признанию Никаса, он давно уже отказался от услуг личного водителя, поняв, что так безопаснее: садясь за руль дорогого, но при этом чужого авто, водители начинали чувствовать свою безнаказанность и гонять на большой скорости, нарушать ПДД. Причем все штрафы оплачивал художник.

– Иногда приходится поручать своим помощникам припарковать машину или отвезти ее из аэропорта к моему дому, когда я улетаю в командировку, но бывает, что потом я получаю штрафы, – сетует Сафронов. – Потому что люди, севшие за руль спортивного автомобиля, могут вести себя на дороге агрессивно и неаккуратно, особенно в свете того, что понимают: им за это ничего не будет.

Теги: #Знаменитости #Никас Сафронов

Рубрика: Культура и ТВ

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