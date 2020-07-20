Скончался известный синоптик Александр Беляев

В возрасте 71 года скончался синоптик Александр Беляев.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Беляев почувствовал себя плохо вечером 19 июля. Телеведущего увезли из дома в деревне Мешково в реанимацию с гипергликемией (повышение содержания сахара в крови). Спасти Беляева не удалось.

Сообщается, что последние годы синоптик боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Беляев был географом-гидрологом, кандидатом географических наук, заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам. Он написал около сотни научных публикаций, входил в экспертный совет географической премии «Хрустальный компас».