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Селигер вместо Лиссабона: Екатерина Кузнецова готовится отмечать день рождения

Культура и ТВ
06:02, 13 июля 2020

Селигер вместо Лиссабона: Екатерина Кузнецова готовится отмечать день рождения
Екатерина Кузнецова // Global Look Press
Екатерина Кузнецова // Global Look Press

На «Первом канале» стартовал показ сериала «Знахарь», где актриса сыграла главную роль – адвоката Марину.

– Я часто играю героинь, у которых нет мам, – говорит 32-летняя Кузнецова. – И в этом сериале у меня только папа, поэтому моя героиня наделена цельным, хватким характером. Она настолько ответственная, что, можно сказать, заменяет для папы маму. Но, как любая женщина, она хочет быть любимой, и однажды спонтанная встреча меняет ее жизнь, она влюбляется. И вот такая судьба, что внезапная разлука затягивается на долгий период.

– В фильме о врачах вы играете юриста. Может, при выборе профессии были мысли связать жизнь с медициной?

– У меня вся семья – спортсмены. Папа – футболист, мама – легкоатлетка, дедушка – волейболист. Единственный человек вне спорта – бабуля, которая была инженером. Родители хотели, чтобы я изучала языки и стала, возможно, переводчиком, потому что я с детства знала много языков. Что касается медицины, то я всегда считала, что медики – это люди с особым талантом и способностями, заложенными в человеке с рождения, а с моим характером, в какой-то мере легкомысленным и хулиганистым, я бы не смогла работать в медицине.

 

В сериале «Знахарь» // скриншот Youtube
В сериале «Знахарь» c Даниилом Страховым // скриншот Youtube

Ровно 12 лет назад канал НТВ показал 16-серийный фильм с таким же названием. По сюжету врача-реаниматолога Константина Разина подставляют близкие люди, и он оказывается в тюрьме. После пластической операции герой пытается доказать свою невиновность. Режиссеру фильма «Знахарь» 2008 года Вячеславу Никифорову грима, который не смог изменить внешность героя, не хватило. Поэтому роль главного героя сыграли два актера – Армандс Нейландс-Яунземс и Юрий Батурин, а голос Разина принадлежит третьему – актеру Александру Рахленко.

Десять лет назад, 21 сентября 2010 года, исполнитель роли Знахаря – артист Армандс Нейландс-Яунземс погиб под колесами электрички.

– Совсем недавно закончился режим самоизоляции. Каким для вас был карантин?

– Я не горевала, не страдала и с ума не сходила, потому что этот карантин мне был только на руку. За последние годы я не припоминаю такого периода, чтобы у меня была возможность просто сидеть дома – читать книги, смотреть фильмы, общаться с друзьями, вкусно есть, спать, делать перестановки в доме, заниматься рукоделием. Жаль только тех людей, которые выплачивают кредиты, ипотеку. Я всю жизнь боюсь кредитов, никогда их не брала. Лучше уж я буду ходить три года в одних кроссовках и по возможности копить деньги, чем я возьму кредит.

– Вы уже вернулись к работе?

– Через пару дней у меня начинается новый проект под названием «Родительский комитет» для канала СТС. Это интересная семейная комедия про детей, мамочек. Должны были приступить еще к одному проекту, но его отложили до осени. Так что «движ» уже есть.

– 12 июля у вас день рождения. Как будете праздновать?

– Однажды уже устроила пышный праздник, но разочаровалась. Потратив огромные деньги, столкнулась с ужасным обслуживанием в ресторане. После этого мы с близкой подругой пришли к мнению, что на день рождения лучше улетать за границу. В прошлом году я, например, была в Париже, в позапрошлом – в испанском городе Бильбао. В этом году в планах было полететь в Лиссабон, но из-за пандемии этого не случится. Возможно, уеду на Ладогу или Селигер с палатками, чтобы слиться с природой.

– Ваши близкие люди живут в Киеве. Сильно расстраиваетесь, что закрыты границы?

– Я очень расстроена. Давно не виделась с мамой, папой и другими родственниками, благо есть интернет. Мы каждый день общаемся. Безумно хочется к родителям на дачу, где свежие фрукты и потрясающая природа. Но я с пониманием отношусь к той реальности, с которой мы сейчас столкнулись. Надеюсь, что осенью ситуация станет плюс-минус стабильной и я конечно же поеду в гости к родителям или они приедут ко мне.

Теги: #Первый канал

Рубрика: Культура и ТВ

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