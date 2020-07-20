"Машина времени" зажгла для зрителей в машинах: как это было

Корреспондент Sobesednik.ru побывала на уникальном шоу легендарной группы в «Лужниках».

Такого в Москве еще не было – чтобы концерт давали на обычной сцене, но слушали его собравшиеся перед ней не на привычных трибунах или в танц-зоне, а сидя в своих машинах. При этом звук транслируется через FM-приемки в авто, а если без них – то лишь долетает со сцены, и то не весь. В общем, романтика! И при этом еще и что-то совсем особенное. Что случилось благодаря введенным ограничениям из-за пандемии коронавируса. Собираться более 50 человек на массовые мероприятия пока еще нельзя, а возвращаться к настоящим – не онлайн – выступлениям любимых артистов уже очень хочется. Поэтому фестиваль Live & Drive стал спасением для тех, кто не представляет жизнь и лето без живой музыки, и находкой для тех, кто всегда рад попробовать что-то новое.

И вот утром я поняла, что билет на вечер (одна машина, максимум четыре человека) у меня есть, а машины и водителя – нет (они должны быть у каждого с собой, там е выдают)! Вернее, машина есть – но на ней не ездили так долго, что полностью сел аккумулятор. Водитель тоже имеется – но не в той кондиции, чтобы можно было садиться за руль. То есть в день заветного мероприятия мне предстояло решить вопрос и с авто, и с его рулевым. Чего не сделаешь ради того, чтобы послушать «Машину времени» в машине! Когда такое еще будет! В итоге за пять часов я нашла двух водителей из числа друзей (заодно узнала, кто у меня водит, и в каком состоянии их транспортные средства) и две машины (аккумулятор в первой так и не зарядился, и купили новый). Ехать было решено в той, что с новеньким аккумулятором. На радостях, что все удачно сложилось прямо перед началом, мы даже решили заехать на мойку – чтобы уж чистенькими ехать на такое событие! Так что спасибо Макару и этому фестивалю – благодаря им у нас теперь чистая машина с новым аккумулятором, а я знаю, что у меня есть настоящие друзья, которым можно позвонить в последний момент и они все равно выручат. Вот сколько впечатлений было у нас еще до старта уникального шоу. Заряженная таким позитивом я все дальнейшее воспринимала как одно большое приключение.

Во-первых, мы понятия не имели, где именно заезжать в «Лужниках». На билете в качестве адреса значилось только «Южное спортивное ядро, парковка P-18». Навигатор не находил, где это, а на сайте фестиваля мы никаких пояснений не нашли. Но как-то разобрались и на каком-то драйве доехали туда, куда нужно. В самом спорткомплексе организация была идеальная. Нам подсказывали верное направление на каждом повороте. В плане безопасности все было на таком уровне, будто здесь сейчас проходит матч домашнего чемпионата мира по футболу, а не рядовой концерт. Перед самым въездом на парковку у всех нас проверили температуру, а машину тщательно обыскали. Заглянули и в багажник, и во все бардачки. Водителя осмотрели вместе с машиной отдельно, а пассажирам пришлось пройти через рамки в павильоне досмотра. После чего мы соединились и уже все вместе въехали на парковку. На ней можно было встать на любое свободное парковочное место. И даже позволялось не сидеть все время внутри, а тусить вокруг него, но не далее. Единственное исключение – также зрителям разрешили дойти до туалетных биокабинок и сразу же обратно. Насколько я заметила, никто правил и не нарушал: танцевать и подпевать «Машине времени» вокруг своих машин оказалось более чем удобно. Многие совсем ушли в отрыв, слушая концерт прямо на крышах авто. Радио, дающее звук, тоже работало безупречно – но и без него со сцены кое-что было слышно.

«Совершенно неожиданно, с Божьей помощью, отметили 51-й день рождения», – сказал Андрей Макаревич перед хитом «Однажды мир прогнется под нас». После каждой песни, и старой, и новой, вся парковка восторженно гудела. Хотя по Правилам дорожного движения России (статья 19, пункт 10), «звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов; в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия». Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 12, пункт 20), «нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей». Получается, все кто нажимал на гудок, нарушили закон? Да мало того, что нарушили, еще и задокументировали это на видео и поделились ими во всевозможных соцсетях и мессенджерах. Надо ли ждать наказания и как вести себя на таких мероприятиях, когда гудение явно не мешает никому вокруг (ведь въезд на парковку был закрытым, а сама она находится на огромном удалении от жилых домов)? Чтобы не гадать, наутро мы обратились за разъяснениями к специалисту.

– По правилам дорожного движения, действительно, нельзя сигналить где попало и где захочу, – пояснил Sobesednik.ru юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков. – Но практики наказания за то, что вы посигналили вне этих правил, я не встречал. Статья есть, и при желании под нее можно подвести, но ни об одном таком случае я не слышал. Кроме того, если вблизи нет жилых домов и учебных заведений, то кому эти сигналы могли помешать? Ничего плохого я в них на подобных мероприятиях не вижу. Люди так выражают свои эмоции. Это все равно, что идти на праздник и кричать там «ура!». За это же не штрафуют. Да и наказание предусматривается, насколько я понимаю, если машина сигналит, находясь в движении. Вот если все бесконечно сигналят, уезжая с концерта, это нарушение – так можно отвлечь участников дорожного движения и спровоцировать ДТП.

Да и без гудения концерт получился более чем атмосферным – веселым, классным, чарующим, достойным старейшей действующей группы страны.

Следующими на фестивале Live & Drive выступят: