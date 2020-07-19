На белорусском "Славянском базаре" прошёл день Украины, а дня России не было

Делегация Украины устроила на витебском фестивале масштабный гала-концерт «С Украиной в сердце» с участием как активно работающих в России звезд, так и принципиально игнорирующих работу в недружественной стране. На одной сцене собрались группа «Каzка», Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Таисия Повалий и другие.

Впервые за последние годы украинский концерт был поддержан на официальном уровне: в Витебск приехал не только посол Украины, но и министр культуры, а своё приветствие прислал президент Владимир Зеленский. Приветствие президента Украины было зачитано именно на этом гала-концерте, а не на церемонии открытия, где обычно приветствие от имени Владимира Путина оглашается после выступления Александра Лукашенко.

Не только чиновники, но и выходящие на сцену артисты подчёркивали историческую дружбу между белорусским и украинским народами, а также высказывали благодарности в адрес министерства культуры и президента Белоруссии, несмотря на то, что последний жёстко обходится со своими конкурентами на предстоящих выборах: двое самых сильных оппонентов Лукашенко находятся под арестом, по республике проходят массовые задержания протестующих и даже просто стоящих в «неправильных» очередях людей, а сам Александр Григорьевич называет их «майданутыми».

Солистка группы «Каzка» Александра Зарицкая отказалась общаться за кулисами с российскими СМИ. Известно, что группа также отказывается от гастролей по России. Украиноязычный хит «Плакала» оказался в лидерах различных российских хит-парадов, как и на всей остальной территории бывшего СССР и в дальнем зарубежье. В Витебске артистка исполнила его вместе с двумя другими песнями.



Для зрителей партера украинская делегация приготовила флажки с национальной символикой, которыми белорусы активно размахивали. Концерт завершился исполнением песни «Україна це ти» («Украина это ты») в исполнении Тины Кароль и всех участников концерта. В финале публика приветствовала украинских артистов стоя.

По неизвестным причинам в последний момент из программы украинского концерта исчез сатирический номер Владимира Данильца и Владимира Моисеенко (известных по миниатюре «Кролики это не только ценный мех»). Номер назывался «Хабар» («Взятка»). Возможно, это было связано с хронометражом концерта (в этот же день чуть позже в Летнем амфитеатре проходил сборный концерт шансона), но незадолго до начала украинского концерта Моисеенко и Данильца видели выходящими из гостиницы с концертными костюмами. Номер в исполнении юмористов перенесли на церемонию закрытия фестиваля «Славянский базар».