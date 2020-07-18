"Машина времени" даст концерт для слушателей в машинах

Легендарная группа выступит на необычном фестивале Live & Drive

Напомним, Live & Drive – это серия летних концертов, во время которых живое выступление артистов проходит, как обычно, на сцене, но слушают их зрители, находясь не на трибуне, а внутри своих автомобилей. Это позволяет соблюсти социальную дистанцию, введенную из-за пандемии коронавируса. Звук будет транслироваться через FM-приемники.

Третий уикенд закроет «Машина времени» – кого, как не их, интересно послушать, сидя в машине! Тем более это еще и старейшая действующая музыкальная группа в стране, в мае «машинисты» отметили 51-летие. Отмечали, как и все мы, на самоизоляции, но три месяца вынужденной паузы прошли для музыкантов, по их словам, не зря. Прямо сейчас они записывают новый альбом, и те, кто приедут на этот концерт, наверняка услышат какие-то премьеры! Ожидаются и всеми любимые хиты – «Поворот», «За тех, кто в море», «Однажды мир прогнется под нас». Как поется, «выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь»!

Когда: 19 июля 2020 года, начало в 20:00.

Где: парковка СК «Лужники».

Стоимость: от 3000 рублей.