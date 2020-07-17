Певцов и Збруев ждут зрителей: Ленком придумал, как защитить публику от "ковида"

В театре установили шлюзы от коронавируса – наподобие тех, что в Кремле, и электронные термометры.

Театральный критик Григорий Заславский, проведя недавно, наверное, самые экстремальные вступительные экзамены за все время, как он был назначен ректором ГИТИСа, рассказал Sobesednik.ru, как московские театры будут заботиться о здоровье публики, когда начнётся сезон.

– Театр, в отличие, скажем, от кино и от других более молодых искусств, не первый раз в своей истории сталкивается с пандемией. И он совершенно спокойно эти времена переживет. И сейчас, когда пандемия закончилась — или её опасность Москве на время отступила, я уверен, что билеты в театры будут раскуплены мгновенно, как только начнутся их продажи. Театр не только не потерял силу за это время, а даже, наоборот, приобрёл.

Другое дело, что театрам, конечно, нужно перестроиться и понять, что сейчас нужен совершенно другой репертуар. Ну и кроме того, театрам, разумеется, приходится предпринимать беспрецедентные меры безопасности, о которых раньше и помыслить было нельзя. Понимаете, здоровее за время карантина никто из нас не стал. Ни один человек. Кто-то поправился, кто-то наоборот, но одно общее — мы все боимся сегодня заболеть коронавирусом, и у нас даже связанные с этим вирусом фобии новые появились. У меня, к примеру, уже уши болят от масок, мне кажется, что за ушами мозоли, настолько приятные ощущения от постоянного ношения этих, так сказать, аксессуаров. Но что делать?

– Я на днях был в Ленкоме и просто потрясён, как директор театра приготовился к началу театрального сезона, – признается Заславский. – Там при входе расположены теперь два шлюза, проходя через которые зритель обеззараживается вместе со всей его одеждой.

– И это обеззараживание действует два часа, так что, вероятно, нужно будет чуть подсократить те спектакли, которые не укладываются в этот хронометраж, – продолжает Григорий. – Но эти шлюзы — буквально кремлёвский лайфхак! Плюс к этому при входе стоят несколько электронных термометров, и каждый человек должен подойти поближе — нет, лбом прикладываться не надо, просто на секунду задержаться, и устройство выдаёт температуру. А дальше там стоят какие-то невероятной красоты сверкающие нержавейкой короба, которые обеззараживают воздух, и, по-моему, одной такой штуки хватает на 200 кубов воздуха . У нас в ГИТИСе тоже стоят лампы везде, но не такие красивые, у нас всё проще.