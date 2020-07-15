Сбербанк и "Союзмультфильм" будут создавать анимационные сериалы совместно

Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие для развития анимационной индустрии — ООО «Союзмультфильм».

Об этом сообщает «АГН Москва» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм» (дочернее предприятие ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»), на первом этапе инвестирует более 1 млрд руб. в развитие российской анимации», — сообщает Сбербанк.

По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, партнеры разработали долгосрочную стратегию развития «Союзмультфильма» до 2029 года, которая подразумевает наращивание производства анимации до пяти тысяч минут в год, а также создание не менее 17 новых анимационных сериалов.