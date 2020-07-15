Гудки клаксонов и мигание фар: как прошёл автоконцерт "Сплина" в Москве

Пока обычные концерты еще не разрешены, группа «Сплин» устроила в «Лужниках» сольный концерт для зрителей в автомобилях в рамках серии «Live & Drive».

Концерты формата drive in проходят в Москве и Подмосковье с 4 июля. Но если в Яхроме, где выступали Гарик Сукачев и Григорий Лепс, организаторы смастерили традиционный звук для обычных опен-эйров, то в Лужниках, где серия продолжается, зафрахтована радиочастота. Зрители слушают трансляцию в динамиках своей машины (или то, что доносится из соседних), а со сцены звук идет только в мониторы (колонки, направленные в сторону музыкантов). Если отойти от автомобилей, со стороны сцены будут доноситься только звуки ударных инструментов.

Из Питера в Москву пожаловал не только «Сплин», но и группа разогрева «Зимавсегда» - не самый последний коллектив в городе на Неве, всячески достойный, да и российской известностью уже вполне обладающий. «Зиму…», которая представляет эдакий «построк» и песни которой придирчивая аудитория может счесть несколько депрессивными, московская автопублика приняла на ура.

Лидер «Сплина» Александр Васильев, как и остальные музыканты, несмотря на четырехмесячную паузу и весьма необычный формат, не стал растекаться прозой по автопарковке «Лужников» (концертной поляной стала именно парковка), но было видно, что реакция в форме сигналов автомобилей и мерцающих фар ему пришлась по душе. Не раз всех благодарил. Вспомнил, естественно, собственную строчку «И спасибо всем тем, кто мигал дальним светом» из песни «Остаемся зимовать», но саму песню не спел – видимо, зимняя тематика была исчерпана группой «Зимавсегда».

Зато спел много новенького, которое «Сплин» альбом за альбомом выдает весьма неплохого качества в течение уже многих лет. В числе новенького – песня «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», которую Васильев выложил в сеть в разгар эпидемии, которую сам выделяет и которая во многом является рефлексией на перманентное закручивание гаек в современной России: «Вчера шел король весь крутой и гордый, И мальчик сказал: "Король, ты голый". Мальчику тут же с ноги проломили голову и пришили ему статью». Ранее «Сплин» был почти аполитичной группой, хотя из-за давнишней дерзкой строчки «В Белоруссии бесится злой Лукашенко» в свое время немного подпортил себе гастрольные перспективы в соседней стране. Видимо, давящий ошейник, на который Саша «жалуется» Гарри Поттеру, сильно затянул и его.

Звук, идущий со сцены в автодинамики, был вполне качественным, но в целом эксперты по музыкальному бизнесу склоняются к мысли, что подобная концертная экзотика – мера вынужденная и не может заменить традиционные фестивали и концерты и стать правилом. Концерты на парковке «Лужников» продолжаются. В ближайшее время на сцену выйдут следующие исполнители:

17 июля – Диана Арбенина

18 июля – Баста

19 июля – «Машина времени»

23 июля – Нейромонах Феофан, Anacondaz

24 июля – «Дискотека Авария», «Отпетые мошенники», Юля Волкова, Оксана Почепа Акула, «Вирус».