"Палм-Спрингс": летний ромком о бесконечной свадьбе в калифорнийских пейзажах

Sobesednik.ru – о дебютной работе Макса Барбакова, придающей свежий взгляд на устоявшуюся формулу дня сурка

Прошло 27 лет с тех пор, как персонаж Билла Мюррея Фил преодолел временную петлю и с успехом перевернул календарь на 3 февраля, но дни сурка в кинематографе все еще продолжаются.

В «Матрице времени» (2016), экранизированной по роману Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», с помощью приема временной петли исследовали психологию подростков. Кристоферу Лэндону в фильме «Счастливого дня смерти» (2017) удалось совместить день сурка с хоррором, а Netflix, видимо, впечатленный набравшим популярность подростковым слэшером и приличным бокс-офисом, заменил хоррор на черную комедию и создал свою версию вечно повторяющегося дня в сериале «Матрешка» (2019).

10 июля на видео-сервисе Hulu вышел летний ромком «Палм-Спрингс» от дебютанта в полном метре Макса Барбакова. В очередной вариации уже знакомого алгоритма, казалось бы, нелегко найти то, что заставит зрителя не отходить от экрана, но создателям это все-таки удается.

2 февраля меняется на 9 ноября, а из унылого и скучного Панксатони в округе Джефферсон штата Пенсильвания действие перемещается в солнечную Калифорнию. Главное же отличие фильма от уже упомянутых выше работ состоит в том, что создатели ленты держат в центре внимания не одного, а двух персонажей.

По сюжету главные герои Сара и Найлз знакомятся на свадьбе. Чуть позже мы узнаем, что пришедший на торжество в плавках и гавайской рубахе Найлз посещает это мероприятие далеко не в первый раз. Он застрял в петле времени, куда по стечению обстоятельств попадает и Сара.

Слащавые речи и чрезмерно сентиментальные свадебные традиции – сама идея того, чтобы застрять на вечно повторяющейся свадебной церемонии с людьми, которые постоянно задаются вопросом, кто ты такой, или и вовсе смотрят на тебя косо – выглядит свежо и небезынтересно.

Любопытен и тот факт, что у истории главного героя нет начала. Без объяснений и предпосылок в начале фильма зритель вместе с Найлзом просыпается, уже находясь в ловушке. Создатели ленты не пытаются отыскать причинно-следственные связи происходящего и уж тем более отказываются от морализаторства.

Барбаков, словно посмеиваясь над самой идеей преображения и просветления человека в попытках покончить с проживанием одного и того же дня, заставляет Сару раскаяться перед сестрой в надежде на духовное очищение, а затем вновь возвращает ее в 9 ноября. Ни акты самоотверженности, ни самоубийства не имеют значения. Никто не вознаградит героев за то, что они делают правильные вещи. То, что помогало решить все проблемы во многих других фильмах с временной петлей, здесь решается гораздо циничнее – умением разбираться в квантовой физике.

Поддавшийся экзистенциализму, отрицающий всякий смысл существования Найлз и Сара, которую семья обвиняет в том, что «она постоянно трахается и слишком много пьет» без каких-либо последствий могут оставаться такими же безрассудными. Подобный нигилизм наделяет историю как комедийной, так и драматической составляющей. Ведь и Найлз, и Сара – это собирательный образ современного молодого поколения, утратившего веру в привязанности вроде «однажды и навсегда».

Несмотря на это, Барбаков будто бы в попытке доказать обратное, сужает Вселенную до двух человек, вынужденных проживать один и тот же день бок о бок друг с другом. Цинизм, присущий героям, и обильная доза юмора позволяет сохранить баланс и не свести все к слезоточивой мелодраме, а до недавнего времени актуальная тема совместного сосуществования в одном пространстве – поговорить о том, почему все же стоит попробовать разделить свою жизнь с кем-то. И тут-то сам факт повторения одного дня превращается в метафору далеко не легкого рутинного сосуществования в реальной жизни, нередко напоминающего тошнотворную карусель, но между тем, скрашивающего будни друг друга.

Конечно, «Палм-Спрингс» далеко не самый визуально ошеломляющий и оригинальный фильм, который вы увидите в этом году. Однако прекрасно выдержанный баланс между глупостью и искренностью точно произведут приятное впечатление, о котором вновь захочется себе напомнить через какой-то отрезок времени.