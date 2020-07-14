Алиса Гребенщикова: Любовь – это чувство, которое живет само по себе

На прошлой неделе Sobesednik.ru поговорил с Алисой Гребенщиковой, которая недавно перешла во МХАТ Горького. Публикуем вторую часть интервью.

В разговоре с нашим корреспондентом актриса заявила, что не имеет «ни малейшего желания» оправдываться за то, что считает правильным, и подчеркнула, что очень люблит МХАТ и его традиции.

– Господи, Алиса! Но что там любить? При всем уважении, там и при Татьяне Дорониной был музей театрального соцреализма в его самом скучном варианте, а сейчас и вовсе... одни пламенные речи вместо аншлагов.

– Я понимаю, про что вы говорите. Но любовь не спрашивает. Вы, например, никогда не влюблялись в мудаков или алкашей? Так вот это то же самое. Многие женщины игнорируют прекрасных добродетельных мужчин и, как бабочки к огню, летят к негодяю.

– Ну, параллель сама по себе рискованная. Да и вы не бабочка...

– Я говорю о том, что можно любить прекрасных людей и можно отвратительных. Любовь – это чувство, которое живет само по себе.

И все-таки театр для меня – это сначала актеры, которые меня воспитывали. Это очень важно. И во многом благодаря МХАТу имени Горького я научилась очень важным профессиональным вещам. Каждый видит и берет что-то свое. Кто-то может годами сидеть в массовке, ничего не понимать и от этого говорить, что кругом одно болото, а кто-то может прийти и научиться лучшему у мастеров, как я училась у актеров, которые были первым выпуском Школы-студии МХАТ.

Это прямая передача профессии, и в то время, как сегодня это утрачивается, у меня это есть, и свое мастерство я брала от старейших мхатовцев. И я благодарна Татьяне Васильевне Дорониной, которая в свое время приняла меня в этот театр. И благодарна за то, что меня в свое время совершенно безболезненно отпустили, когда я решила, что мне нужно идти дальше.

У меня своя, совершенно определенная творческая судьба – и в театре, и в кино. И она сложилась не без участия Эдуарда Боякова, у которого я начала играть в первых поэтических спектаклях, и потом я выбрала свою дорогу именно благодаря театру «Практика», который Эдуард возглавлял, а потом у нас был проект «Политтеатр». Поэтому я благодарна Эдуарду Боякову, но все же не надо ограничивать личностью художественного руководителя огромную театральную структуру. Понятно, что от него многое зависит, но кто бы ни управлял, например, «Современником», театр «Современник» остается самим собой. Или, к примеру, всех ли художественных руководителей Театра имени Вахтангова вы помните наизусть?

– Театр Вахтангова плодо-творно живет уже 100 лет, и его совсем нельзя ставить в один ряд с МХАТом, которым все его 30 лет руководила Доронина, а теперь руководит Эдуард Бояков и партиец Захар Прилепин.

– МХАТу тоже 110 лет. Не нужно разделять МХАТ на доронинский и ефремовский, МХАТ Горького и МХТ Чехова. Традиции не ушли оттого, что была образована отдельная организация. Это так же, как Большой театр со своими традициями: кто бы ни был художественным руководителем балета, картина кардинально не меняется. Хотя подвижки, конечно, есть и в ту, и в другую сторону.

– Алиса, я понимаю, куда вы ведете, но на традициях нельзя ехать вечно. И куда ведет театр Бояков – это тоже очевидно. Он достаточно авторитарный человек, и он определяет, что ставится на сцене театра, которым он руководит. Кстати, до сих пор ничего яркого там не было поставлено. Был гостевой спектакль Андрея Кончаловского, на который хоть как-то обратили внимание, и это, пожалуй, всё.

– Эдуард Бояков возглавил МХАТ в декабре 2018 года, прошло только полтора года. Все еще будет. Вам просто не нравятся мои ответы. Но мне 42 года, из которых я большую часть времени даю интервью, и я умный человек, как бы там ни было, у меня большой опыт, поэтому я даю те ответы, которые считаю нужными, а не те, которые хотите услышать вы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2020 под заголовком «Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького»