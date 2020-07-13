Умерла жена Джонна Траволты Келли Престон

Супруга голливудского актера Джона Траволты, актриса Келли Престон, скончалась в возрасте 57 лет от рака груди.

Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на Instagram Траволты.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — пишет Траволта в соцсетях.

Келли Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Женитьба актеров произошла в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии «Эксперты». В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.