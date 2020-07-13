Сыгравшая проститутку Горбачева рассталась с новым бойфрендом

Актриса Ирина Горбачева старается не афишировать личную жизнь. Доподлинно известно лишь о том, что в 2018 году закончился ее трехлетний брак с актером Григорием Калининым. Рассказывая об участии в новом проекте «Чики», Ирина приоткрыла завесу тайны и рассказала, что в данный момент она разлучена с молодым человеком, поскольку он живет в Украине.

«Я отношусь к этому как к нашему испытанию совместному. Ты начинаешь разглядывать те плюсы, которые дает эта ситуация: думаешь, что если бы не это вынужденное изолирование, то вот этого бы не случилось со мной и вот этого — потому что мы были бы вместе, и я бы туда не поехала, вот этого человека бы не встретила. Для него так же. Поэтому мы уже становимся философами, которые скучают друг по другу, но смотрят на обстоятельства с пониманием. Стараемся жить здесь и сейчас — этому, пожалуй, нас учит вся история, связанная с пандемией», – призналась Ирина Горбачева.

Рассказывая о разводе, актриса подчеркнула: ей очень помогает то, что она к своей жизни относится как к одной из миллионов, поэтому не боится идти вперед. Тем не менее уходить всегда страшно.

«Страшно потерять стабильность, страшно, потому что впереди — боль и страдания, даже если ты инициатор. Тебя ждет абсолютная неизвестность и одиночество, пусть какое-то время, но ты вообще к этому не привык и не знаешь, что это», – делится Ирина.

Проект «Чики» со всеми организационными и финансовыми сложностями так истощил актрису, что почти год она не снималась вообще. Группа работала в городе Прохладный Кабардино-Балкарии, где есть свои устои и принципы и нет опыта работы кинематографистов. Сюжет сериала, напомним, посвящен жизни проституток.

«Там ни разу никто ничего не снимал, местные не понимали вообще ни специфики кино, ни киношников в том числе. Для них мы были "какие-то люди из Москвы" — из той самой Москвы, которая выкачивает из всех деньги. "Почему вы лезете именно к нам снимать? Вы снимаете что-то про проституток — хотите нас опозорить?!" Не все соглашались нас пускать на нужные локации либо соглашались, а потом накануне могли кинуть. То есть мы всё время были в таком состоянии, как на пороховой бочке», – поделилась Горбачева.

Тем не менее к концу года зрители смогут увидеть Ирину в продолжении комедии «Громкая связь». «Обратную связь» выпустят на большой экран к новому году. Об этом сообщает ОК.