Смерть жены и сына-аутиста: трагедии жизни Джона Траволты

В семье известного голливудского актера Джона Траволты произошло страшное горе: в возрасте 57 лет умерла его супруга актриса Келли Престон, о чем артист сообщил поклонникам в соцсетях. История любви киноактеров – в материале Sobesednik.ru.

Престон и Траволта прожили в счастливом брака почти тридцать лет. Познакомились они еще в далеком 1987 году на пробах для фильма «Эксперт». В том же году Престон развелась со своим первым мужем актером Кевином Гейджем. Между Келли и Джоном сразу возникла симпатия, однако больше, чем в дружбу, она не переросла. Карьера разбросала будущих супругов по разным проектам.

Снова они встретились уже в 1990-е, актеры оказались в одном отеле Ванкувера, работая над разными фильмами. После этой встречи и началась их история любви. Уже к Рождеству Келли получила заветное предложение руки и сердца от возлюбленного.

Пара сыграла свадьбу 5 сентября 1991 года, однако бракосочетание власти США не признали законным, ведь оно прошло в церкви сайентологов в Париже. Через неделю Траволта и Престон повторили церемонию, но уже во Флориде.

Журналисты ждали скандалов и горячих новостей от молодой актерской пары, однако в семье Траволты все было спокойно. Звезды не прятались от папарацци, а продолжали строить свои отношения.

В 1992 году у Джона Траволты родился первенец Джетт. Позже журналисты выяснили, что ребенок страдает аутизмом, Келли даже забросила свою карьеру, чтобы уделить лечению и развитию сына должное внимание и время.

«Присутствуя при рождении сына, я столько пережил, что совершенно изменил отношение к Келли, да и ко всем женщинам вообще. Я их глубоко уважаю, люблю и… все им прощаю. Это героини. Это великие, священные создания, которым мы, мужчины, должны поклоняться и безропотно служить», – рассказывал Траволта в одном из интервью.

Со временем Келли стала появляться на съемочной площадке, Джон помогал супруге, устраивая ее в хорошие проекты, такие как «От заката до рассвета», «Святоша». Джона уже в первые годы брака стали называть подкаблучником, ведь на съемочной площадке он звонил своей жене практически каждые двадцать минут, а еще до своей популярности в «Криминальном чтиве» он успел надарить любимой подарков на миллионы долларов.

Келли так же тепло относилась к Джону: оставляла любовные записки, устраивала сюрпризы и романтические приключения по дороге на официальные мероприятия.

«Коммуникации очень важны. Будьте игривыми. Люди сами разрушают свои браки. Поэтому вы должны все время веселиться, играть, организовывать свидания», – рассказывала о том, как ей удается сохранить брак, Келли.

В апреле 2000 года Келли подарила Траволте дочь, Элла Блю Траволта родилась в один месяц со старшим братом.

В 2009 году семья Траволты пережила страшную потерю, в эпилептическом припадке умер их 16-летний сын Джетт. Келли и Джон долго не могли оправиться от горя, даже посещали психотерапевта. Выйти из депрессии им помогло рождение третьего ребенка, в 2010-м году на свет появлися Бенжамин Хантер Калео Траволта.

О трагической смерти Келли Престон Джон Траволта сообщил в своем Инстаграм. Женщина два года боролась с раком груди. Поклонники и коллеги актера выражают многочисленные соболезнования овдовевшему Траволте.