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Netflix, Аранофски и Стиллер купили права на экранизацию Кинга за три доллара

Культура и ТВ
15:45, 13 июля 2020

Netflix, Аранофски и Стиллер купили права на экранизацию Кинга за три доллара

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех рассказов из своего сборника If It Bleeds («Если кровоточит»). Права на каждое произведение стоили $1.

Об этом пишет «РИА Новости».

Платформа Netflix, в лице продюссера Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор») и режиссера Джона Ли Хэнкока («Невидимая сторона»), займется экранизацией новеллы «Mr. Harrigan’s phone» («Телефон мистера Харригана»). История повествует о дружбе мальчика с его покойным соседом. 

Рассказ «Rat» («Крыса») о писателе, заключившим страшную сделку с крысой, будет экранизован Беном Стиллером. В проекте актер будет выступать в качестве режиссера и исполнителя главной роли.

Права на новеллу «The life of Chuck» («Жизнь Чака») о молодом человеке с опухолью мозга получил Даррен Аронофски («Черный лебедь», «Ревием по мечте»).

Четвертое произведение «Let it bleed» («Пусть истекает кровью») из сборника Кинга о девушке-ясновидящей, которая берется за расследование взрыва в школе, пока свободно, но права на него планирует приобрести телесеть HBO.

Ожидается, что эти проекты будут реализованы в ближайшем будущем. 

В феврале 2020 года Томская школьница Дина Костырина также за $1 приобрела права на экранизацию рассказа Кинга. Ее короткометражный фильм по рассказу «The Woman in the Room» («Женщина в палате») должен быть представлен осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

Рубрика: Культура и ТВ

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