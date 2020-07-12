"Я здесь": Виртуальность – грех, или Снятся ли шеф-повару сетевые незнакомки

Sobesednik.ru – о новой драмеди Эрика Лартиго, раскрывающей феномен притягательности и опасности интернет-знакомств.

Социальные сети, уже давно являющиеся неотъемлемой частью жизни современного человека, который в той или иной степени не может представить себя вне виртуального мира, являются двойственной темой для обсуждения. С одной стороны, люди заводят новые знакомства; находят единомышленников; имеют возможность связаться с родными, даже когда те находятся на другом конце света; могут избавить себя от одиночества, обзаведясь новыми социальными связями.

Но если взглянуть под другим углом, то, безусловно, интернет-пространство может быть и катализатором для оторванности от мира реального, где есть близкие люди, дело всей жизни, в угоду нереальному, неощутимому, тому, за чем можно гнаться, но нельзя догнать.

Важным для виртуального пространства, разумеется, является вопрос нарушения границ. Хочет ли человек, выстроивший вокруг себя интернет-реальность, выйти за ее рамки? Одно дело, когда пользователь интернета транслирует подлинную жизнь, и для него пересечение той самой черты будет менее болезненным. Однако совсем другой случай, если человек живет в сконструированной реальности. Тут ему может быть невыгодно (если это работа) или психологически сложно преодолеть границу между двумя пространствами. Да и нужно ли это? Разворачивает эту тему Эрик Лартиго в своей новой драмеди «#яздесь» – лиричной, нежной, поэтичной.

Главный герой картины – французский шеф-повар Стефан. Кажется, что в его жизни все прекрасно: взрослые дети, теплые отношения с бывшей супругой, свой уютный ресторанчик. Однако мужчина все равно чувствует себя одиноким. По совету внука Стефан регистрируется в Инстаграме, где знакомится с корейской художницей Су. Они говорят об искусстве, природе и, кажется, понимают друг друга, несмотря на язык, расстояние и культурные барьеры. Стефан все больше отдаляется от семьи, привычного быта и в итоге отправляется в Сеул, чтобы посмотреть вместе с Су, как цветут вишни в парке Намсан.

В переписке девушка обещает встретить своего друга, но в назначенный час не приходит и даже не отвечает на сообщения. Стефан, в свою очередь, решает не выходить из аэропорта, пока не дождется Су. Благодаря своим общительности и очарованию герой находит множество друзей, а также привлекает к себе все больше внимания интернет-пользователей и СМИ. Однако дни идут, Су до сих пор нет, а герой так и находится в режиме ожидания.

Для Лартиго, в фильмографии которого тема семейных связей занимает не последнее место, «#яздесь» – работа особенно важная. Мы видим, как Стефан все больше отдаляется от своей семьи, о которой будто знает все меньше и меньше, и пытается компенсировать нарастающее одиночество виртуальным миром. Он все больше чувствует себя потерянным, отрывается от реальной жизни и видит нечто лучшее в том, что было порождено его фантазиями под воздействием «экранной действительности». Но этот путь беспощадно сталкивает героя с тем самым несоответствием: его путешествие превращается в бегство за вымышленным. Не зря пунктом, где Стефан застрял, является аэропорт – место, в котором человек определяет свой дальнейший путь. Он одновременно отражает внутреннее смятение и подталкивает к выбору маршрута, в том числе душевного.

Именно тут автор впервые дает понять, насколько герой одинок. Он проходит через множество знакомств: тусуется со спортсменами, выпивает с по-видимому солидными людьми и даже мимолетно становится частью корейской ресторанной семьи. Однако поток бесконечного числа людей только способствует нарастанию пузыря в виде чувства покинутости и потерянности между реальным и нереальным. Стефан будто оказывается в вакууме, где наряду с видимым весельем вынужден играть в воображаемый теннис в одиночку. Процесс последнего символично подкреплен соответствующим звуковым сопровождением, что как бы подчеркивает одновременно отсутствие у героя близкого окружения и дополняет нарастающее ощущение разрыва между фантазией и действительностью.

Не просто так и хэштег #яздесь в один момент преобразуется в #тыесть со знаком вопроса. Когда Стефан отправляет это сообщение Су, которая уже который день не отвечает на сообщения и звонки, складывается ощущение, что он спрашивает это и у самого себя. Понятно, что его интернет-подруга начинает видеться призрачным видением, что автор визуально подчеркивает в нескольких эпизодах. Но и сама жизнь Стефана в аэропорту подталкивает на мысль, что он существует где-то на перепутье двух пространств: он одновременно оторван и от того, что имел в действительности, и от виртуального, которое когда-то виделось в его фантазиях реальным.

Возвращаясь к вопросу о нарушении границ, можно сказать, что для Су социальные сети были тем самым сконструированным миром, который не предполагает возможности трансфера. Возможно эта история станет для героини катализатором для каких-либо перемен. Или не станет. В любом случае, для зрителя девушка так и остается призрачным видением, только на секунду приоткрывшим дверь в реальность. В этом плане южнокорейская актриса Пэ Ду На, будто имеющая сотню лиц, судя по ее ролям, на роль человека с двумя жизнями подходит идеально.

Наверное, чем-то фантасмагоричным предстает в европейских глазах Корея в целом – загадочный и необъяснимый мир парадоксов, который в нашей голове видится одним, а на самом деле имеет «лицо» совсем другое. В этом ключе упомянутое в фильме корейское слово «нунчи», (корейская концепция, обозначающая искусство понимать чувства и мысли других людей) очень важно в контексте восприятия, преодоления барьеров, поиска точек соприкосновения и отражения особенностей культур. Ведь «#яздесь» это еще и о культурных различиях.

Не зря история про шеф-повара Стефана была навеяна режиссеру после случая из новостей о том, как один швед познакомился в интернете с китаянкой и отправился в Китай, чтобы на ней жениться, но она не пришла его встретить. Интересно и то, что когда Эрик Лартиго с командой приехали в Корею, то в посольстве им и вовсе сообщили, что людей, прибывших знакомиться с кореянками, с которыми в итоге не удается встретиться, приходиться возвращать на родину четыре раза в месяц. Вот так. Пожалуй, сокрытое под завесой других культур таковым и останется.

Впрочем, и через такого рода трудности Лартиго своих героев проводит, в грамотных пропорциях комбинируя лирическую и комедийную составляющие, пафос которых разбавляется тонким юмором. Для персонажа Стефана, в которого Ален Шаба вложил умеренную грусть, благородство, юношескую непосредственность и мечтательность, это авантюрное приключение, очевидно, становится путем к переосмыслению ценностей и реальной жизни. Прежней для него она уже не будет, так как в ней герой будет видеть уже не фантазийные вещи, а то, что для него дорого и важно по-настоящему. Порой, чтобы разглядеть то, что находится подле, нужно от этого отдалиться. Тогда вишни расцветут, а #яздесь сможет стать синонимом #яживу.