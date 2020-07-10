Планы на выходные: Большой фестиваль мультфильмов и велозаезд на 16 км

Активный отдых или поход по музеям? Если вы не можете выбрать, чем займетесь на предстоящих выходных, мы нашли для вас несколько интересных как спортивных, так и познавательных мероприятий. Есть возможность успеть все, главное – правильно распланировать время.

Спорт

Для любителей велосипедов с 7 по 12 июля проходит Московский велофестиваль в онлайн-формате, а с 11 по 19 июля – велозаезд.

В онлайн-марафоне участники смогут найти бесплатные тренировки, творческие задания – челленджи, лайфхаки правильной езды на велосипеде от профессиональных тренеров, рецепты здоровых блюд.

Если вы хотите принять участие в велозаезде, вам необходимо в срок с 11 по 19 июля проехать дистанцию в 16 км на своем или прокатном велосипеде. Для фиксации результата организаторы просят использовать приложение-трекер.

Мультфильмы

В эти выходные вы еще успеваете посетить Большой фестиваль мультфильмов онлайн.

11 июля, в субботу, с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 пройдет «Фабрика мультфильмов». Режиссёр Евгения Жиркова научит азам рисованной анимации, Василий Чирков превратит простую бумагу в персонажей, вместе с Александрой Харитоновой мы узнаем секреты сыпучей анимации, с Юрой Богуславским будем много лепить, а работать со звуком научит Александр Чирков.

Чуть позже в этот же день или на следующий, 12 июля, можно посмотреть программные фильмы фестиваля короткого или полного метра. Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА).

В открытом доступе (после регистрации) есть и мультипликационная лента «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, дважды номинанта на премию «Оскар».

Фотография

До 19 июля в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу проходит Фестиваль современной фотографии «Фиксаж». Под одной крышей объединяться работы репортажной и макросъемки, психологического портрета, жанрового фото, городской фотографии и многих других. Авторы проектов проведут экскурсии и расскажут о своих творческих замыслах и их воплощениях.

В связи с эпидемиологической ситуацией количество мест в зале будет ограничено. Подробности рекомендуем уточнять на сайте.

Природа

До 17 июля «Аптекарский огород» приглашает всех желающих на выставку декоративно-лиственных растений «Все лучшее в июле». В программе — хосты, подофиллы, астильбы, роджерсии, декоративные кустарники самых разнообразных форм, размеров и форм. Посетителям представят как хорошо известные сорта, так и новинки мировой селекции.