Российский фильм о Байкале оказался в шорт-листе американского кинофестиваля

Документальный фильм «Байкал. Выжить любой ценой», снятый журналистами Кристиной Бабаевой и Александром Рудаковым, стал лучшим в номинации Best documentary film на международном фестивале Indie Short Fest. Релиз картины состоялся 7 мая 2020 года.



Фильм рассказывает о том, как живут тысячи людей на Байкале после принятия федерального закона о защите озера — тяжелые бытовые условия, безработица и загадочные смерти из-за выгодных земель.



Фестиваль принимал участников из 24 стран — в их числе Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и США. «Байкал. Выжить любой ценой» стал единственным российским фильмом, который вошел в шорт-лист фестиваля.

У «Life» также есть серия документальных фильмов «Охотники за эпидемиями», рассказывающая о выдающихся российских ученых, которые искали способы лечения смертельно опасных вирусов в разные периоды истории.