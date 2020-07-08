Портрет Иосифа Бродского появился на брандмауэре дома в центре Петербурга

Граффити с изображением поэта Иосифа Бродского разместили на противопожарной стене здания около площади Пяти углов.

Об этом сообщил художник Олег Лукьянов, который был автором закрашенного в мае граффити с тем же портретом, пишет «Фонтанка». «Теперь его возвысили настолько, чтобы никакая краска коммунальная не добиралась», – отметил он.

Напомним, изображение, которое в день рождения поэта появилось на улице Пестеля, было уничтожено по требованию завхоза школы, на забор которой оно было нанесено. На закрашенной фреске написали стих, однако его также закрасили. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Лукьянов уточнил, что не имеет непосредтвенного отношения к новому граффити. «Мы просто помогли почитателям таланта Бродского реализовать этот проект, предоставив технологию печати», – цитирует художника «РИА Новости».

По словам представителя администрации Центрального района Петербурга, решение о судьбе нового изображения пока не принято. Ранее в пресс-службе администрации заявляли, что возвращение портрета Иосифа Бродского возможно в случае, если художник обратится за соответствующим разрешением в профильные комитеты.