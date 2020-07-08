Московские театры смогут принимать до 50% гостей в зале с 1 августа

С 1 августа Московские театры снова будут открыты для зрителей, но пока только при 50% наполнения зала.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Он также надеется, что к сентябрю количество посетителей в зале будет разрешено увеличить.

Московские театры были закрыты с 16 марта из-за эпидемиологической ситуации. Показы постановок и репетиции были отменены. В середине июня артисты смогли вернуться к режиму репетиций. В настоящий момент Минкультуры РФ и Роспотребнадзор разрабатывают рекомендации по работе театров со зрителями.