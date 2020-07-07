В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов

В рамках празднования Дня московского транспорта в столице откроется бесплатный автокинотеатр на 100 машин.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, первый показ состоится 18 июля на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро «Филатов Луг», в ближайшие несколько месяцев вечерние сеансы будут проходить там каждую субботу. В программе заявлены, в частности, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.

«В выходные дни загруженность обычной парковки минимальна, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду. Планируем показать около 17 фильмов с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить водители и пассажиры около 1700 автомобилей», – рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки через приложение, не выходя из машины.

Регистрация на первый показ откроется 12 июля в 00:00 на сайте проекта.