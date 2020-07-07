Global Look Press

Сергей Хестанов: Не исключаю, что банки введут плату за ведение валютного счета

"Космос на двоих": фильм о сущности любви и взрослении искусственного интеллекта
Константин Чечеров // Фото: скриншот YouTube

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров: "Смертником я себя не чувствовал"
Абдулманап Нурмагомедов // Фото: Global Look Press

Отец и сын Нурмагомедовы по-разному относились к вирусу
В центре внимания
Палаточный городок // фото в статье: соцсети
Шиес 2.0: Как жители Чемезы голодают за чистый воздух
"Путин, выходи драться": Как голосовали за поправки и где после этого митинговали
Дмитрий Быков – о ЕГЭ: школьники уже понимают, что думать вредно

Новости дня

07 июля, вторник

[13:28]"Я не знаю": Песков о том, кто платит за рекламу "честного голосования" по поправкам
[12:52]Песков: подозрения в шпионаже Сафронова для страны НАТО не связаны с его работой
[12:32]В Северной Осетии умер больной лейкозом ребенок, у которого украли полмиллиона
[12:06]Почти половина россиян зарабатывают 15 тысяч, а более 70% – не более 25 тысяч
[11:58]В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов
[11:06]Роскосмос подтвердил задержание советника Рогозина из-за обвинений в госизмене
[10:34]Помпео: установка TikTok гарантирует попадание ваших данных в Компартию Китая
[10:10]Секонд-хенд на карантине дал 40% рост, но фешн-рынок все равно может упасть на 30%
[09:44]Мария Шукшина поддержала схиигумена Сергия, назвав его борцом с цифровизацией
[09:13]Росприроднадзор выставил "Норникелю" рекордный для РФ штраф в 147 млрд
[08:38]Утечки данных, неверие врачей в статистику и выплаты УИКам. Главное к утру 7 июля

06 июля, понедельник

[18:04]Зять Мишустина подал иск к Навальному, выпустившему ролик о семье премьера
[17:13]Серебренников не намерен подавать жалобу на приговор по делу "Седьмой студии"
[16:54]Мать ребенка, который провел ночь в "Лосином острове" зимой, отправили лечиться
[16:34]Неизвестный попытался сорвать интервью "Редакции" с Юлией Цветковой
[16:02]Новокузнецкий рехаб признали причастным к похищениям людей
[14:54]Элайджа Вуд за $225 записал видео в поддержку арестованного соперника Лукашенко
[14:26]Россия на девятом месте среди привлекательных стран для иностранных инвесторов
[14:11]10 тысяч британцев примут участие в исследовании долгосрочных последствий ковида
[14:09]ФСБ задержала наркокурьеров, перевозивших 55 кг синтетических веществ
[13:40]Комитет против пыток экранизировал показания полицейских из реальных дел
[12:38]В Британии поступила в продажу памятная монета в честь Элтона Джона номиналом £5
[12:28]Адмирал Кравченко посчитал заявление Киева о военных действиях несерьезным
[12:24]Вдова Солженицына сравнила с хунвейбинами "Ротфронт", закрасивший портрет писателя
[12:07]Журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма
[11:51]Понесшие убытки из-за COVID-19 аэропорты получат 1,4 млрд субсидий по 40 заявкам
[11:33]Около 70% залов Лувра открылись после почти четырех месяцев карантина
[11:24]Эннио Морриконе умер от последствий травмы после падения
[10:59]В Москве активист с 24 июня остается без решения суда в психиатрической больнице
[10:58]Племянника Путина тайно избрали главой партии "Народ против коррупции"
[10:52]В ЕСПЧ подан первый в истории иск из-за распознавания лиц на акции протеста в РФ
[09:41]Для обмана ИИ с распознаванием лиц используют 3D-технологии
[09:15]В фонтане под Волгоградом от удара током скончалась девочка
[08:10]12% за чертой бедности, Долина со "спецдокументом" от ГАИ. Новости к утру 6 июля

05 июля, воскресенье

[18:08]Лишь 7% представителей бизнеса заявили об улучшении делового климата в июне
[17:29]Свидетеля убийства чеченца в Австрии перевели в разряд подозреваемого
[16:53]Прокуратура начала проверку после смерти врача, "не влезшей" в аппарат КТ
[16:10]После угрозы забастовки Delivery Club выплатит курьерам долг своего партнера
[15:23]Небольшие отели до 100 номеров получат субсидии на закупку масок и санитайзеров
[14:38]Приведшее к смерти 3 строителей обрушение ТЦ могло вызвать несоблюдение правил

Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото: depositphotos
Попрошу вас удалиться! Правила и советы для тех, кто переходит на дистанционку
Global Look Press
Как перенести жару? Советы от физиолога, доктора медицинских наук
Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети

В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов

Культура и ТВ
11:58, 07 июля 2020

В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов

В рамках празднования Дня московского транспорта в столице откроется бесплатный автокинотеатр на 100 машин.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, первый показ состоится 18 июля на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро «Филатов Луг», в ближайшие несколько месяцев вечерние сеансы будут проходить там каждую субботу. В программе заявлены, в частности, «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.

«В выходные дни загруженность обычной парковки минимальна, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду. Планируем показать около 17 фильмов с июля по октябрь, за это время бесплатный кинотеатр смогут посетить водители и пассажиры около 1700 автомобилей», – рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что во время сеанса гости смогут заказать еду и напитки через приложение, не выходя из машины. 

Регистрация на первый показ откроется 12 июля в 00:00 на сайте проекта. 

Теги: #Москва

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Григорий Лепс выступил после карантина: "Скучал не по концертам, а по деньгам"
Нет изображения

Культура и ТВ

В автокинотеатре на юго-западе Москвы бесплатно покажут 17 фильмов
/ фото в статье: Константин Баканов

Культура и ТВ

Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями
Политика
Аман Тулеев: Я выбирал беленькую, но Примаков научил меня уважать виски
Селяви Игоря Сечина: Каким был глава "Роснефти" до того, как стал серым кардиналом
Наина Ельцина: Помогает память о нашей с Борей жизни
Главного оппонента Лукашенко держат в месте, хранящем традиции советского КГБ
Общество
Перфоратор, Rammstein и молитвы: Как россияне борются с нарушителями тишины
Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль
"Она отобрала у меня все": что стоит за участившимися случаями стрельбы в России
"Кремль. Путину". Дайте напиться воды!
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

ФСБ, СК и суд хотят решать, что журналистам писать и как. Хотят трактовать наши слова так, как им взбредет в голову. Именно поэтому журналисты, включая меня, и протестуют против дела Прокопьевой. Дело не только в ней. Дело – в нашем праве анализировать, свободно искать, получать и распространять информацию

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Ленинград» выпустил клип на песню «Фотосессия». Ролик посвящен даме в теле, заказавшей себе фотосессию. Вокальную партию исполняет одна из вокалисток «Ленинграда». Таким образом Сергей Шнуров обманул фанатов, утверждая в прошлом году, что он распускает группу, и тур будет последний

Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги

Культура и ТВ
Григорий Лепс выступил после карантина: "Скучал не по концертам, а по деньгам"
Станислав Кучер считает вызовом назначение Шнура генпродюсером RTVI
Масяня попыталась отлепить царя от трона сразу после голосования
Планы на выходные: йога в парках и концерты "LIVE & DRIVE"
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова: Сбылась мечта родных погибшего...
"Я теперь коронованная особа": госпитализированная Анита Цой шутит о своей болезни
Ирина Аллегрова унижала Капусту и вела себя как бульдозер
Ирина Отиева: Старых мужчин я не воспринимаю!

Здоровье
Уровень фертильности женщин определят после анализа волос
Для лечения коронавируса попробуют лекарства от туберкулеза
Диетолог назвал смертельную дозу клубники
Ученые: основный механизм заражения COVID-19 – разговоры и дыхание
Туризм
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Как в России голосовали на пеньках, а кто-то – и без маски: интерактивная карта
Global Look Press
Обруч и обручальное кольцо: что скрывает Алина Кабаева?
Фрунзик Мкртчян // Фото: стоп-кадр YouTube
"Если солнце, то очень грустное": Фрунзик Мкртчян 20 лет жил без паспорта
Александр Шестун / фото в статье: Агентство городских новостей "Москва", Global Look Press, Instagram
Тюремные записки Александра Шестуна. "Анатомия ареста"
Youtube
Ученые теряют землю под ногами: как уничтожают ИТЭФ

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Последнее интервью сына Хрущева:
Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
Фото в статье: Instagram
Политолог Александр Кынев:
"Результаты голосования – "надоело" и "достало"
Николай Коляда // фото: Global Look Press
Николай Коляда:
Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Иосиф Пригожин // фото: Global Look Press
Иосиф Пригожин:
Я бы точно устал долго находиться на таком посту в роли президента
Сергей Хрущев // Фото: личный архив
Сын Хрущева:
"Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Виталина Цымбалюк-Романовская / фото: Instagram
"Сначала Норкина, теперь – Заграевский". Смерти на ТВ связали с Цымбалюк-Романовской
Фото: Global Look Press
Виталий Милонов заявил, что государство должно помогать гомосексуалистам
Фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
Виктор Коклюшкин не собирается извиняться перед Петросяном: "Моя совесть чиста"
Юлия Норкина / Фото: скриншот Youtube / программа «Пусть говорят»
"Норкина умерла из-за таблеток для похудения": озвучена новая версия смерти ведущей
Фото: из личного архива Сергея Заграевского
"У меня два внебрачных ребенка": звезда "Пусть говорят" перед смертью раскрыл тайну
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
^