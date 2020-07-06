Эннио Морриконе умел ставить точку

В римской больнице на 92-м году жизни скончался известный композитор, обладатель двух «Оскаров» Эннио Морриконе. Человек, который писал музыку для фильмов многих мировых режиссеров: Романа Полански, Оливера Стоуна, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини и других.

– Господин Морриконе в 2013 году приезжал с концертом в Москву, и мне устроили с ним эксклюзивное интервью – один на один, – вспоминает в разговоре с Sobesednik.ru известный кинокритик, режиссер, журналист Давид Шнейдеров. – Что меня крайне удивило: Эннио не говорил по-английски, мы общались через переводчика, который переводил с итальянского на английский язык. Мы тогда говорили о роли музыки в кино. Он мне рассказал, что существует два подхода к сочинению музыки для кино. Один – это, когда музыка в фильме фоновая, он привел в пример Говарда Шора, который писал музыку к таким кинокартинам, как «Властелин колец» или «Молчание ягнят». То есть эта музыка должна подчеркивать действие и оттенять происходящее на экране. Но сам Марриконе говорил, что, когда лично он сочиняет музыку для кино, то стремится, чтобы в фильме была бы хоть одна мелодия, которая вышла бы за пределы экрана. Объяснял, что, написал огромное количество музыки для фильмов, которая со временем «канула в Лету». А есть его мелодии, которые пережили кино. Сам фильм не помнишь, а эта музыка осталась в памяти! В этом и есть феномен Морриконе.

– В общении Эннио был точным, вдумчивым, мудрым, – продолжает вспоминать Давид. – Что еще я заметил: он хорошо понимал, как надо давать телевизионное интервью. После вопроса он делал паузу, потом точно отвечал, заканчивал мысль и ставил точку в конце. Это мало кто из публичных людей умеет делать! Понимал, что потом будет монтаж, поэтому наше с ним интервью было очень легко монтировать.