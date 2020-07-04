В институте имени Щукина простились с Виктором Проскуриным

Актера Виктора Проскурина, который скончался на 69-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с артистом прошла в Театральном институте имени Щукина, передает ТАСС. На нее пришли десятки друзей и коллег, а также поклонников Проскурина, среди которых депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов, актеры Александр Балуев, Алексанр Рапопорт и Георгий Мартиросян.

Виктор Проскурин умер 1 июля в возрасте 68 лет. По словам актрисы Елены Скороходовой, артист долгое время лечился от хронической обструктивной болезни легких, больше месяца он находился в реанимации.