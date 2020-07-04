"Акт убийства" в открытом доступе

В воскресенье, 5 июля, на онлайн-платформе при поддержке посольства Королевства Дания в Москве и Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» будет показан фильм «Акт убийства».

«Акт убийства» – вторая картина совместной программы Теодора Курентзиса и КАРО.Арт, снятая американским антиглобалистом Джошуа Оппенхаймером.

В центре сюжета – три престарелых индонезийца, которые в 1960-е годы участвовали в массовых расправах над реальными и мнимыми сторонниками коммунистической партии. В «Акте убийства» герои, как палачи, так и жертвы, избавлены от всякой рефлексии. Своим простодушием они словно бросают вызов зрителю, а Оппенхаймер предлагает ужаснуться от масштаба безнаказанности, представляя нетривиальное исследование природы геноцида.

Сам Джошуа Оппенхаймер пришел к идее фильма во время работы в коммуне плантаторов в Индонезии в 2001-2002 годах. Тогда автор узнал, что женщины, которые там трудятся, умирают в 40 лет от токсичного взаимодействия с пестицидами и подвергаются прессингу со стороны околовоенной группировки, которая заставляет их молчать о происходящем. Они поделились с режиссером своими страхами, мыслями о нескончаемом геноциде и рассказали, почему группировка, которая еще в 1965 году убивала их предков, сильна именно сейчас как никогда.

Для автора «Акт убийства» – разоблачение безнаказанности, которая прочно укоренилась в современности.

Картину представит сам Джошуа Оппенхаймер. Фильм и комментарий режиссера будут доступны для просмотра 5 июля с 19:00 по московскому времени в течение суток также на онлайн-платформе.