Планы на выходные: йога в парках и концерты "LIVE & DRIVE"

С каждой неделей мероприятий на свежем воздухе становится все больше, а потому рассказываем, чем можно порадовать себя с 3 по 5 июля.

Концерты

4 июня в 19.00 на портале Lookport пройдет масштабный концерт, объединивший два грандиозных шоу группы Evgenia Zima Band «Музыка в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции». Музыка исполнителей элегантно сочетает в себе классику и рок, джаз и инди, благодаря чему получается будоражащий воображение коктейль.

Присоединяйтесь, наслаждайтесь искусством, и пусть же звучит Музыка!

С 4 июля стартует серия летних концертов в автомбиле «LIVE & DRIVE». В субботу на парковке в СК «Лужники» выступит российская джипси-фолк-рок группа The Hatters. Коллектив любопытен тем, что его музыкальный репертуар можно охарактеризовать как «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах».

Спорт

С 1 июля проект «Йога в парках» возобновил свою работу. Программа создана таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные направления йоги и выбрать для себя наиболее подходящее. В расписание есть такие виды тренировки, как хатха-йога, каула-йога, медитация, кундалини-йога, йога для начинающих и многое другое.

Организаторы просят брать с собой коврик, надевать удобную форму и соблюдать социальную дистанцию.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Музеи

Со 2 июля возобновили свою работу Музей археологии Москвы и Музей истории Лефортово.

Музей археологии располагается в 7 метрах под землей, на месте крупных археологических раскопок на Манежной площади. Посетителям предлагают посмотреть на устои белокаменного моста начала 17 века, оружие стрельцов Стремянного полка, погребальные украшения средневековья и вещи первых жителей Кремля.

В Музее истории Лефортово посетители узнают об истории развития района от времен Немецкой слободы до времен промышленных предприятий 20 века.

На постоянной экспозиции представлена одежда из обмундирования армии в эпоху Петра I, аптечные и медицинские предметы XVIII века, несколько разделов посвящены Якову Брюсу и Франсуа Лефорту, соратникам императора.

Уточним, что количество посетителей ограничено. График работы музеев можно уточнить на сайте.

Российский еврейский конгресс предлагает всем желающим посетить виртуальную выставку «Спасители. Российские Праведники народов мира», посвященную людям разного социального статуса и происхождения, которые спасали других, не щадя себя, и тем, кто спасся от смерти благодаря чужому экзистенциальному выбору. Любопытно, что инициаторами проекта выступили московские старшеклассницы.

Виртуальную экскурсию можно совершить в формате 360. Она представлена в форме интерактивной архитектурной инсталляции.

Экскурсии

Мосгорпарк приглашает всех желающих принять участие в квесте «Я шагаю по паркам». Участникам необходимо посетить 10 парковых зон, отыскать необходимый объект, сделать фотографию и далее — следовать указанной в соцсетях инструкции. Трем победителям обещают подарить ценные призы.