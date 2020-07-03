Масяня попыталась отлепить царя от трона сразу после голосования

В ночь объявления результатов голосования по поправкам в Конституцию известный аниматор Олег Куваев выложил в сеть очередную серию о приключениях Масяни и Хрюнделя. Серия называется «Шницель».

По сюжету Масяню останавливают на улице важные люди в темных очках и говорят, что ей нужно проехать с ними. Выясняется, что некоторое время назад она работала на фабрике, которая производила клей. Царь, похожий на Путина, сел на тюбик и приклеился к трону. И хотя Масяня работала на фабрике дизайнером, других работников не нашли, и в течение всего мульта девушка пытается отлепить царя. В конце концов царь признается, что «держит меня не ваш говноклей, а великая сила нехотения».

Не первый раз Куваев делает политический мульт. Эпизод одной из серий особенно хорошо разошелся в народе в разгар карантина. «А сейчас с экстренным сообщением выступит сам царь», – сообщала телеведущая, похожая на Екатерину Андрееву. На экране появляется похожий на Путина персонаж с маленькой короной на голове и сообщает телезрителям: «Ну что вассалы, вассали? Надоели дебильные указы каждый день? Мне тоже! Поэтому с сегодняшнего дня запрещено вообще всё!» Эта серия, впрочем, была нарисована задолго до коронавируса.