Кинотеатры могут и не открыться 15 июля. Какие премьеры ждут зрителей

Крупнейшие сети российских кинотеатров пока не могут назвать дату открытия кинозалов. «Нет точной даты открытия», – сообщили «Собеседнику» в «Каро». «Пока мы не сообщаем о сроках открытия кинотеатров», – вторит автоматический чат на сайте объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк».

«…Хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», – отрапортовал на днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина. Но энтузиазма как раз пока не видно: у киносетей остаётся множество вопросов – от «Как рассаживать зрителей и следить ли за в течение сеанса?» до «Что, собственно, показывать?»

«Собеседник» опросил ведущие прокатные компании о продуктах, с которыми они готовы выйти к зрителю с середины июля.

Россиянам, в частности, могут предложить новую отечественную комедию Евгения Шелякина «Хэппи-энд» с Михаилом Гомиашвили (сыном легендарного «Остапа Бендера» Арчила Гомиашвили) в главной роли. В числе исполнителей ролей также Роза Хайруллина, а музыку к фильму написал Алексей Айги. Зрители смогут поностальгировать о поездках на зарубежные морские курорты: действие происходит в Таиланде с нашим соотечественником, потерявшим память, но оказавшимся довольно предприимчивым. Фильм предполагают выпустить на экраны с 16 июля.

В тот же день прокатчики рассчитывают запустить и французско-бельгийскую комедию «#Яздесь», также связанную с путешествиями. Речь пойдёт о международном интернет-знакомстве французского шеф-повара и корейской художницы, ради которой он рванул в Сеул. Избранницу он не обнаружил, но нельзя сказать, что жизнь француза не наполнилась новыми впечатлениями. Прокатчики оценивают эту комедию как «деликатную», «нежную» и «лирическую».

Вряд ли информация из США, где продолжает расти число заражённых covid-19, будет способствовать старту киноиндустрии в разных странах и в частности в России. Американский репертуар продолжает оставаться наиболее значимым и востребованным, а заокеанские гиганты Warner Bros. и Disney уже объявили о переносе своих ключевых премьер «Довод» и «Мулан» с июля на август. Вероятность, что России разрешат выпустить премьеры раньше, невелика.

К этому никто и не будет стремиться. Чтобы вывести на экраны фильмы-хиты и собрать максимальную кассу, прокатчикам нужно провести полноценную рекламную кампанию. Сделать это за полмесяца нереально. К тому же законы бизнеса диктуют осторожную тактику: нужно посмотреть, пойдёт ли сейчас вообще зритель в кино. Негативных факторов пока слишком много: чувство самосохранения из опасения подхватить инфекцию (особенно на фоне новых вспышек в мире), неопределённость в возможных требованиях Роспотребнадзора по рассадке зрителей с уменьшением количества кресел и, наконец, летний сезон, традиционно неблагоприятный для кинокассы.