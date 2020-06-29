Финал истории близок: "Шугалей-2" на экранах уже в сентябре

Уже в сентябре 2020 года фильм «Шугалей-2» увидят миллионы зрителей. Вторая часть нашумевшего боевика почти завершена, уже сегодня аудитории представили официальный постер.

Показанная в фильме «Шугалей» история похищенных в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана потрясла многих людей по всему миру. Прибывшие с исследовательской миссией, они были взяты в плен ливийскими боевиками. В основу первой части легла эта часть истории, во второй – зритель узнает о том, что происходит в заточении с социологами из России сейчас. Но главное – наконец-то прозвучит ответ на вопрос: вернутся ли они домой?

Киностудия «Трииксмедиа» анонсировала выход сиквела уже в сентябре этого года. Его съёмки проходили в России, а главные роли снова сыграли Кирилл Полухини Олег Абалян.