Сергей Мирошниченко снимает фильм о 35-летних россиянах

Документалист Сергей Мирошниченко сообщил в интервью ТАСС, что готовит серию фильмов про 35-летних россиян «Рожденные в СССР».

Также режиссер поделился, что готовит цикл фильмов об истории русских тюрем. На базе студии «Остров» была создана работа «Кресты», которая уже была отобрана на Варшавский кинофестиваль. Там же состоится премьера ленты. В картине будут задействованы как современные участники пенитенциарного процесса, так и лица из прошлого.

Идея снятия фильма о легендарной тюрьме принадлежит режиссеру Ангелине Голиковой. Она решила снять документальный фильм на эту тему в связи с переездом тюрьмы со старого места на новое.

В ближайшем будущем фильм может быть показан на одной из интернет-платформ.

24 июня Сергей Мирошниченко отмечает свое 65-летие.