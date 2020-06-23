Режиссер фильмов "Бэтмен навсегда" и "С меня хватит!" умер на 81-м году жизни

Голливудский режиссер Джоэл Шумахер, снявший две киноленты про Бэтмена, скончался в возрасте 80 лет.

Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на его представителя. Уточняется, что режиссер более года боролся с раком.

Известность Шумахеру принес фильм «Огни святого Эльма», с которого началась карьера актрисы Дэми Мур. В 1980-е и 1990-е режиссер создал такие киноленты, как «Пропащие ребята», «Коматозники», «Время убивать», «Клиент», а в 2000-х - «Призрак оперы» и «Телефонная будка».

Шумахер стал режиссером фильмов «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин», а снятую им картину «С меня хватит!», в которой сыграл Майкл Дуглас, номинировали на «Золотую пальмовую ветвь».

В 2013-м Шумахер работал над рядом эпизодов популярного сериала «Карточный домик».