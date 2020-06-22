Впервые в Москве летние офлайн-концерты LIVE & DRIVE на парковке СК "Лужники"

LIVE & DRIVE – это совместный проект концертного агентства TCI и объединенной группы компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр, которые нашли решение, как сделать это лето действительно запоминающимся, несмотря на условия сложившейся ситуации, связанной, в частности, с запретом на организацию и проведение массовых мероприятий. Мы вспомнили старые кинотеатры под открытым небом и вдохновились опытом европейских коллег, которые уже смогли организовать концерты в формате Drive-in.

LIVE & DRIVE – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники.

Концерты состоятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК «Лужники», начиная с 3 июля и заканчивая 29 августа 2020 года. Весь line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки. На летнюю сцену выйдут: Zivert – 3 июля, The Hatters – 4 июля и многие другие.

Серия мероприятий LIVE & DRIVE – прекрасная альтернатива всем онлайн-концертам, ведь ничто не может заменить настоящих и ярких впечатлений от живого исполнения артистов. LIVE & DRIVE станет масштабным городским мероприятием, куда можно приехать семьей или компанией друзей.