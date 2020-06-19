Планы на выходные: летний концерт KREC в автомобилях и экскурсии по некрополям

На подходе долгожданные выходные, а значит наступает время планировать, чем вы займетесь. С открытием летних веранд, музеев с драйв-концертами и кинотеатрами выбор стал гораздо шире. Собрали для вас несколько любопытных вариантов.

Концерты

19 июня в 19.00 онлайн-концерт дадст таинственный хорроркор дуэт Velial Squad. Его можно будет посмотреть в формате 360VR. В рамках перформанс-выступления артисты презентуют новый сингл с грядущего EP «Black Mass III». Отличительной чертой бэнда являются балаклавы, без которых они не появляются перед поклонниками. Имена же участников засекречены, поэтому ребят называют просто – «черный» и «белый».

21 июня в автомобильном кинотеатре «Кинопаркинг» в Санкт-Петербурге и одновременно в онлайн-формате пройдет большой летний концерт петербургского хип-хоп коллектива KREC. Количество человек в машине не влияет на стоимость, так что можно приехать целой компанией. Если сейчас возможности посетить Питер у вас нет, то портал Lookport предлагает посмотреть трансляцию концерта в максимально приближенном к артистам формате — 360VR.

Кино

Если вы уже устали от просмотра фильмов на диване, то сеть кинотеатров «Каро» открыла первый автокинотеатр «Каро под звездами» в «Крокус Сити». Стоимость билета указана за автомобиль, так что количество человек зависит только от вместительности вашего транспорта. Кинотеатр работает с 18.00 до 02.00, так что заранее планируйте посещение сеанса. Все подробности можно узнать на сайте проекта.

Музеи

С 16 июня по 12 июля в Бахрушинском музее пройдет выставка к 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой. Пространство выставки выполнено на контрасте черного и белого. Из темноты театральной сцены проступают высвеченные картины жизни великой балерины. Кроме того, впервые посетители смогут увидеть принадлежавашие танцовщице драгоценности, а также вещи модных брендов. Не зря в свое время все твердили об изысканном вкусе Галины Улановой.

Экскурсии

В рамках проекта «Гуляем по Москве» в предстоящие выходные всем желающим предлагают посетить уникальные экскурсии по некрополям столицы. В субботу, 20 июня, историк Алексей Томас-Март расскажет о Немецком кладбище, считающемся одним из самых красивых и передающих атмосферу средневековой готики. В ходе экскурсии гости посетят могилу Франца Лефорта, Фридриха Иосифа-Гааза, шоколадного фабриканта Эйнема и шеф-повара Люсьена Оливье и узнают сокровенные тайны и мистические подробности захоронений.

21 июня, в воскресенье, организаторы предлагают совершить прогулку уже по «некрополю русской истории». Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, Булат Окуджава, Евгений Миронов, Василий Суриков, Алексей Саврасов — все эти деятели культуры и искусства похоронены на Ваганьковском кладбище. В ходе маршрута экскурсовод расскажет увлекательные истории: к примеру, зачем Марина Влади хотела привезти настоящий метеорит, какая могила помогает ворам в их делах, почему великий Миронов покоится на задворках некрополя и многое другое.