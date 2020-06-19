Для волка из "Ну, погоди!" придумают новые негативные качества вместо курения

«Союзмультфильм» проводит кастинг актеров для озвучивания новых серий мультфильма «Ну, погоди!», пишет газета «Известия».

Пресс-служба студии сообщила о том, что к выходу готовят 52 новые серии легендарного мультсериала. При этом они будут выполнены в рисовке 3D.

Как отмечают «РИА Новости» для волка в сюжете будут придуманы новые характерные элементы, чтобы отобразить его негативную нагрузку. Ранее для этого персонажу приписывали курение, а иногда и употребление алкоголя.

«Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — поясняет директор киностудии Борис Машковцев.

Также отмечается, что в фильме появятся такие персонажи как косуля Уля, ежик Шу и барсук Тим. Имена придуманы для сценаристов и внутри эфира они звучать не будут, посольку сериал останется немым.