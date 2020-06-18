Лебедев – не Тодоренко. Дизайнер посочувствовал доценту Соколову и остался цел

Дизайнер Артемий Лебедев в очередной раз решил проверить на прочность свою репутацию. В своем блоге он прокомментировал историю с убийством Анастасии Ещенко доцентом Соколовым. Напомним, историк убил и расчленил свою жертву, а после пытался утопить ее труп в реке Мойке.

Недавно Соколов вновь на допросах начал давить на то, что его возлюбленная плохо относилась к детям доцента и не была аккуратной в высказываниях. «Если бы мне кто-нибудь сказал что-нибудь похожее про моих детей, неизвестно, что бы я сделал, если бы у меня лежал заряженный обрез в соседней комнате. Вполне может быть, что я поступил бы как Соколов», — заявил Артемий Лебедев.

Лебедеву уже припомнили публикации 2009 года в «Живом Журнале», где он забавы ради публиковал короткие предложения под заголовком «Правда о ваших родственниках». Самое сдержанное сообщение гласило: «Ваш дедушка – кретин». Обзывательства в адрес бабушек, братьев и сестер – непечатные.

В твиттере противники гендерного насилия сетуют на то, что высказывание мужчины-дизайнера вызвало куда меньший резонанс при своей грубости, чем недавние ситуации с Региной Тодоренко или Ксенией Собчак.

Напомним, Регина Тодоренко подверглась критике за высказывания о том, что женщины, рассказывающие об опыте домашнего насилия — психологически ненормальные. За это ее лишили титула «Женщины года» по версии журнала Glamour. Сама же Тодоренко извинилась перед общественностью, сняла фильм о домашнем насилии и перевела 2 миллиона рублей в фонд «Насилию.нет».

Ксения Собчак недавно в ролике против поправок в Конституцию отпустила шутку про изнасилование Стаса Костюшкина, о котором певец рассказал в эфире передачи «Алена, блин». Собчак подверглась критике и даже чуть не лишилась одного рекламного контракта.

Возможно, отсутствие столь же выраженной реакции на высказывания Лебедева связаны с репутацией дизайнера, который и известен своим зачастую оскорбительными выпадами.