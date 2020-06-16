Новые тизеры "Бэтмена", который выйдет осенью 2021-го, покажут в этом августе

DC объявил о проведении мероприятия, которое должно стать альтернативой отмененной из пандемии выставке Comic-Con.

Как сообщается на сайте издательства, DC FanDom состоится 22 августа и будет продолжаться в онлайн-формате 24 часа. Ожидается, что в рамках мероприятия покажут, в частности, тизеры нового «Бэтмена», который выйдет в сентябре 2021 года, а также сиквела «Отряда самоубийц». Кроме того, организаторы планируют презентовать новую игру про Темного рыцаря, которая должна стать перезапуском серии Batman: Arkham.