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Снова на сцену: Когда вернутся концерты и что делать с неиспользованными билетами

Культура и ТВ
08:38, 16 июня 2020

Снова на сцену: Когда вернутся концерты и что делать с неиспользованными билетами
Фото в статье: Global Look Press, Depositphotos
Фото в статье: Global Look Press, Depositphotos

Столичным музеям разрешено работать с 16 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в июле могут открыться и кинотеатры. В театральной и концертной индустрии все пока менее определенно.

Театрам разрешены живые репетиции, но актеров на сцене должно быть не больше десяти. Это не требование, но просьба. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать на репетициях социальную дистанцию, проверять у сотрудников и актеров температуру при входе, актеров старшего поколения пока на репетиции не вызывать. В гримерках должны стоять санитайзеры, а сами помещения должны дезинфицироваться дважды в день. Отрабатывать в «Ромео и Джульетте» поцелуи с двух метров и в масках проблемно, поэтому многие театры продолжают репетиции в «Зуме»: уже, как говорится, привыкли.

О самих спектаклях пока речи нет. Скорее всего, театры откроют свои двери для зрителей только осенью, с началом сезона. Премьер-министр подписал постановление, что билеты на отменённые из-за эпидемии спектакли можно поменять на ваучеры (действующие в течение года) или получить деньги обратно (правда, срок выплат теперь продлен до полугода).

По поводу шахматной рассадки публики пока нет полной определенности. Но, видимо, она неминуема. Придется прореживать ряды так, чтобы между креслами было полтора метра. Руководители театров пока не торопятся это делать. Что делать с буфетами и туалетами, где в антракте собирается много людей, тоже не вполне понятно.

В концертной индустрии все еще печальнее, чем в театре: она к государству отношения по большей части не имеет, и помощи по-прежнему ждать неоткуда. 

– Практически все компании единовременно оказались на грани банкротства, – сказал главный редактор информационного агентства InterMedia во время недавнего вебинара, где эксперты решали, как сохранить индустрию. – В экстремальной ситуации государственные организации имеют преимущество, получая стабильное бюджетное финансирование (стоит вспомнить, что все они убыточны) – а негосударственные компании, в обычное время ведущие огромную культурную работу для общества на свой страх и риск, оказались в сложнейшем положении – все потоки остановлены, а специальной помощи от государства индустрии не получают. При этом понять этого госорганы не могут – именно потому, что нет единой политики, отрасли не зафиксированы в законах, не отражаются в статистике.

Все, чего пока удалось добиться от государства, – организаторам концертов дали право временно возвращать деньги за неиспользованные билеты ваучерами. Но и за это промоутеры благодарны.

– Мы были замечены, услышаны, государство поняло, что надо все как-то разрулить, чтобы никто не погиб, – сказал «Собеседнику» глава агентства TCI Эдуард Ратников, привозивший в Россию Rammstein, Робби Уильямса, Оззи Осборна, Deep Purple и других артистов. – Мы страхуем все наши мероприятия, но в данном случае вины ни одной из сторон нет. Но, к сожалению, и чрезвычайная ситуация не была объявлена. Случай не страховой. Мы висим в очень странной позе и пытаемся найти общий язык со всеми – и с государством, и с законом, и с публикой, которая заплатила деньги (а сейчас очень острый период, многим эти деньги нужны, чтобы прокормить семью). Но и мы в такой же ситуации. На руках у зрителей в России «зависло» от 8 до 10 млн билетов. Решено следующее. Если концерт перенесен, то билет действителен. Если вы не хотите идти, можете заменить его у билетного агента на ваучер и потом, через полгода после снятия всех ограничений можно будет либо получить деньги, либо обменять этот ваучер на билет на мероприятие. Прямо сейчас вернуть деньги невозможно: образуется адское количество долгов, и организатор просто по миру пойдет, а может быть и покончит жизнь самоубийством.

Эдуард Ратников

Самый крупный проект, который агентство TCI потеряло из-за карантина – концерт Iron Maiden, перенесенный теперь на два года. 

Что касается возобновления концертов, промоутеры относятся с пониманием и к всевозможным ограничительным мерам.

– До сих пор нет вакцины. По самым оптимистичным прогнозам она появится осенью-зимой. К весне вроде бы точно. Еще нужно какое-то время на вакцинирование. Это и будет рубежом снятия ограничений, – говорит Эдуард Ратников. – До этого момента, если люди будут выздоравливать, Роспотребнадзор может что-то подрегулировать. Конечно, хочется верить статистике, которую нам предлагают. 

Для шоу-бизнеса возможность хоть как-то поддержать «упавшие штаны» – серия концертов Drive Live для зрителей в автомобилях. Ведущие концертные агентства объединились, и в течение июля и августа артисты будут выступать в Подмосковье в нестандартном формате, когда на них будут направлены не тысячи глаз, а тысячи фар. Откроет серию в парке «Яхрома» 4 июля Гарик Сукачев, на следующий день выступит Григорий Лепс.

 

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото в статье: Global Look Press, Depositphotos

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