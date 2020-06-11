Звезды нашли способ открыть концертный сезон в июле

Первые посткарантинные концерты в российской столице пройдут в июле в Лужниках. Как выяснил Sobesednik.ru, зрителями смогут стать обладатели… автомобилей. Главное условие – не выходить из машины. Формат, известный как Drive-In, уже опробован в период эпидемии в некоторых странах Европы. Но есть вероятность, что в Москве всё будет масштабнее.

Серия «автоконцертов» пройдёт в июле и августе. На каждое шоу смогут въехать по 1000 машин. Организаторами выступят ведущие российские промоутеры, привозившие в нашу страну в последние десятилетия крупных мировых звезд. Правда, заезжих гастролёров этим летом в Лужниках не будет, ограничатся российскими артистами. Договорённость с городскими властями уже есть, и после официального подписания договоров с площадкой будут объявлены имена и названия групп, задействованных в серии, и даты концертов.

– Всё будет в соответствии с нормами, и сервис мы обеспечим максимально аккуратный и быстрый, – заверил Sobesednik.ru глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников. – Будут регулировщики, парковщики, люди будут заезжать, выезжать. Заказ еды и напитков – через специальное приложение. Можно выбрать, заказать, оплатить, и вам быстро, в течение пяти минут курьер на роликах привезёт упаковку с заказом.

Г-н Ратников не уточнил, какие коллективы примут участие в новом для России формате (пока информация не разглашается), сказав лишь, что «отечественных коллективов разной зрелищности и для разной аудитории сейчас более чем достаточно».

– У нас было много встреч и консультаций и с Департаментом региональной безопасности, и с Главным управлением внутренних дел, – уточнил глава TCI. – Надеюсь, зрители будут довольны, это мы делаем, чтобы люди могли спокойно выдохнуть, чтобы жизнь в городе как можно быстрее пришла в норму. А если она не может прийти в норму, то чтобы люди себя не чувствовали оторванными друг от друга, закупоренными и брошенными.

По словам Эдуарда Ратникова, концерты в их привычном виде вернутся нескоро, промоутеры ориентируются на сроки выпуска вакцины: «По самым оптимистическим прогнозам, это осенью или зимой. К весне точно». Впрочем, в индустрии не исключают, что если эпидемиологическая ситуация значительно улучшится, то регулирующие органы позволят досрочно выйти из режима, не позволяющего проводить массовые мероприятия.