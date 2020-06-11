Планы на выходные: день России и концерт группы Pain

Чем короче рабочая неделя, тем приятнее выходные. А с 12 по 14 июня в честь Дня России и вовсе наступают маленькие каникулы. За это время можно прогуляться в парках, посетить пляжи или посвятить дни познавательным мероприятиям. Мы собрали самые интересные.

День России

Исторический парк «Россия – моя история» составил самую большую онлайн-программу среди всех музеев страны. Вы можете посетить лекции, посмотреть мини-сериалы, видеообзоры, видеоэкскурсии, фильмы и принять участие в конкурсах.

С 9 утра до 21.00 организаторы приглашают на онлайн-выставку «Многонациональная Россия». Здесь вы увидите необычные пейзажи и аутентичные зарисовки жизни коренных народов. Чуть позже, в 15.00 в виртуальном формате пройдет викторина «Ужасно интересно». В 18.00 будет дан старт литературной акции «Читаем о России», которая продлится в течение года. В 20.00 самым смекалистым предлагают поучаствовать в квесте и отгадать по силуэту картинки бывшую союзную республику. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте парка.

В Музее Победы, по словам пресс-службы, расскажут о Героях России, которые получили это высокое звание за подвиги в годы Великой Отечественной. Так, гости познакомятся с первым командиром «катюш» капитаном Флеровым и генералом-лейтенантом Лукиным. Из новинок, посетителей музея приглашают на новую масштабную экспозицию «Подвиг Народа». С помощью уникальных исторических реконструкций и современных мультимедийных решений интернет-пользователи погрузятся в атмосферу военного времени.

В 15.00 начнется видео-концерт, в котором с хореографическими номерами выступят юные участники фестиваля «Журавли Победы».

В инстаграме ВДНХ в 11.00 и 13.00 пройдут лекции космонавтов Олега Артемьева и Федора Юрчихина. Они расскажут интересные факты о космосе, недавних прорывах и разработках отрасли, а также ответят на вопросы зрителей.

Музыка

12 июня в 20.00 по Москве шведская музыкальная группа PAIN проведет бесплатный онлайн-концерт в студии Петера Тэгтгрена – The Abyss Studio. Благодаря технологии 360 VR-стриминга и объемного звука фанаты имеют уникальную возможность оказаться буквально в двух шагах от музыкантов. В ходе трансляции артисты обещают пообщаться со всеми желающими и ответить на самые интересные вопросы.

Литература

13 июня в 18.00 в онлайн-лектории Порядка слов Евгений Марголит, Олег Ковалов, Марианна Киреева и Петр Багров представят книгу «Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина» – первое в мире подробное исследование советского экспрессионизма. Встреча будет проходить на платформе Zoom.

Кино

С 11 по 18 июня на сайте Москино пройдет неделя онлайн-премьер работ с международного фестиваля доккино Doker. В программе лента о финском путешественнике, проделывающем путь от Хельсинки до Австралии в погоне за полным солнечным затмением, работа о молодой команде танцоров, состоящей из детей советских эммигрантов и пытающейся выиграть Международный чемпионат по брейк-дансу, фильм о женщинах исправительной колонии на территории Беларуси, готовящих под присмотром режиссера спектакль и ощущающих потерю огромного отрезка жизни и вину перед близкими и многие другие любопытные картины.