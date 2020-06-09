Кто разворовал наследство Джуны? Дом и картины целительницы пустили по ветру

5 лет назад, 8 июня 2015 года умерла целительница, экстрасенс, художница Джуна Давиташвили. После себя она оставила недвижимость и картины, которые рассорили ее друзей и родственников. Что с этим наследием сейчас?

Умершая от инсульта Джуна не оставила прямого наследника, ее единственный сын Вахо ушел из жизни молодым много лет назад. Но после смерти целительницы претендентов на ее богатство появилось хоть отбавляй. У Джуны была в собственности трехкомнатная квартира и четвертый этаж особняка на Арбате, плюс картины, наряды и драгоценности.

13 племянникам Давиташвили не удалось отстоять свои права, трешка на Арбате досталась сыну друга Джуны, якобы отписанная на него из-за долгов целительницы. Особняк в Старолесковском переулке (четвертый этаж был в собственности, три в аренде у московской мэрии) занимала Международная академия альтернативных наук, созданная Джуной.

В течение полутора лет президентом Академии был и заправлял в особняке Валерий Камшилов, потом президентом стал другой друг Джуны – Саргон-Бит Алекс. В 2017 году президенты воевали и обвиняли друг друга в алчности.

Корреспондент Sobesednik.ru узнал у Валерия Камшилова, чем закончились разборки вокруг наследства некогда влиятельной целительницы.

Валерий Камшилов

– Валерий Васильевич, для вас день смерти Джуны, наверное, особенный? Как вы его провели?

– Утром был в церкви, поставил свечку за упокой ее души, помолился. Дома у меня тоже горит свеча. Как только откроются кладбища, пойду на могилу. Она у нее ухоженная, следят и родственники, и друзья… Я разослал около ста смс разным людям, в том числе политикам, депутатам, и многие ответили. Значит, ее помнят.

– Вы молитесь за Джуну в ассирийской церкви, к которой она принадлежала?

– Зачем? Я к ассирийской церкви отношения не имею, молюсь в нашей православной.

– Что стало с особняком Джуны в Старолесковском переулке и с ее картинами?

– Там была использована многоходовка, сменился собственник. Четвертый этаж был продан (он выставлялся на торги. — Прим. Sobesednik.ru), срок аренды третьего этажа закончился в 2018 году. Сейчас в этом здании на первом этаже ресторан, на трех других – гостиница с номерами. От Джуны в этом доме не осталось ничего даже воздуха. Все ее картины и личные вещи были вывезены в неизвестном направлении...

– А что с ее детищем – академией альтернативных наук?

– Ее не существует ни физически, ни юридически.