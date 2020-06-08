"Все на дачу": обман и правда лета

Сборник «Все на дачу», вышедший нынешней весной, в самый разгар ужесточения почти всероссийского домашнего режима, – это и как горьковатая шутка, и как мягкая услада. Горечь от того, что далеко не каждый сможет позволить себе махнуть в лето так же свободно, как герои книги; даже за город, не говоря о море, и не то, что сейчас, а даже в ближайшие месяцы. Сладость от того, что строки прозы по-настоящему подхватывают и переносят тебя, пусть и в мыслях, к авторам, описывающим свое или чужое лето в разные годы.

К критским туристическим блужданиям Дины Рубиной. К побегу из детского летнего лагеря Марии Авериной. К деревенскому детоксу героя-дауншифтера Булата Ханова. К ментальной эквилибристике между своим детством и материнством Валерии Пустовой...

В описании на обложке лето сравнивается с началом для каждого новой эпохи, и тут же между тех же строк читается признание в ловушке – сродни тезису «новая жизнь с понедельника». Однако волею судеб тут получилось уж слишком правдивое совпадение. Ведь для многих добровольно-принудительно запертых по домам читателей если не новая жизнь, то как минимум новый год начался именно с 1 июня...