Dance party от мировых звезд

11 июня в 21.05 по московскому времени пройдет вторая часть международного онлайн-концерта ENERGY MUSIC TOUR. Супермодные звезды мировой величины вновь выступят эксклюзивно для слушателей Радио ENERGY.

Вместе с Радио ENERGY в гости к меломанам заглянут драйвовые поп-рокеры из Америки Jonas Brothers, позитивная австралийка Tones and I, романтичный Powfu из Канады, безбашенные американцы Major Lazer, лиричный бельгийский певец и композитор Milow.

Персонально для каждого они устроят dance party с крутой музыкой и лучшими хитами. «Это будет больше, чем вечеринка, это будет легендарно!» – обещают организаторы.

Попасть в число VIP-гостей крутого мероприятия просто: достаточно подписаться на официальный YouTube-канал Радио ENERGY.

Напомним, это вторая часть концерта, до этого мировые звезды радовали российских слушателей 1 мая.